Tung bộ ảnh Tết rực rỡ, fashionista Cô Em Trendy 'lên dây cót' cho một năm mới bùng nổ

SVVN - Trình làng bộ ảnh Tết với chủ đề “Bánh chưng”, Cô Em Trendy - Khánh Linh khiến Vnet trầm trồ với màn kết hợp đầy tính truyền thống cùng phong cách mới lạ.

Đối với mỗi người con đất Việt, Tết nguyên đán luôn mang một phong vị rất đặc biệt. Dù trải qua bao nhiêu cái Tết trong đời, thì mỗi lần Tết đến vẫn sẽ luôn mang một màu sắc và kỷ niệm riêng. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận về Tết khác nhau và chúng sẽ thay đổi theo độ trưởng thành của từng cá nhân. Fashionista Cô Em Trendy lại “gây bão” với bộ ảnh đầy tính sáng tạo, được đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết vào dịp Tết. Năm nay, người đẹp đã quyết định thực hiện một bộ ảnh với concept “Bánh chưng”.

Khánh Linh thường được biết tới với cái tên Cô Em Trendy. Cô là một trong những cá nhân nổi bật trong giới influencer và fashionista có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang tại Việt Nam. Liên tục được gọi tên với nhiều thành công đáng nể như trở thành gương mặt sáng giá của các nhà mốt lớn cho mỗi đợt quảng cáo ra mắt sản phẩm mới hay xuất hiện trên các bìa tạp chí hàng đầu thế giới trong những mùa tuần lễ thời trang quốc tế.

Ý tưởng cho bộ ảnh này đến từ một buổi chiều cuối tuần, khi trên đường từ sân bay về nhà, cô nàng bỗng cảm thấy nhớ hương vị của chiếc bánh chưng ngày Tết và tự hỏi bản thân sao lại không thực hiện một photoshoot với chủ đề là chính món ăn này. Lấy trọng tâm là chiếc bánh chưng, bộ hình đã khai thác giá trị của món ăn từ cả hai góc nhìn nghệ thuật khác nhau là thời trang và nghệ thuật sắp đặt. Đem những yếu tố hiện đại để tôn lên vẻ đẹp vốn có của món ăn truyền thống. Bên cạnh các giá trị truyền thống thì yếu tố thời trang cũng được Khánh Linh đặt để một cách hợp lý.

Khi được hỏi đâu là tạo hình yêu thích nhất, nữ fashionista đã hào hứng trả lời rằng chính là tạo hình mà cô hóa thân thành một chiếc bánh chưng truyền thống. Ngoài ra, cô còn kể thêm rằng tạo hình kỳ công nhất đó là bộ trang phục màu lấp lánh, với nhũ được phủ từ đầu đến chân. Nàng người mẫu còn nửa đùa nửa thật rằng, sau khi hoàn thành bộ ảnh, cô đã phải tắm rửa trong nhiều ngày mới sạch hết những hạt kim tuyến ấy.

Trải lòng về kỷ niệm với những chiếc bánh chưng, Khánh Linh kể: “Có lẽ, với Linh, nấu bánh chưng cùng gia đình chính là khoảnh khắc thân thương nhất khi nhắc đến Tết, còn hơn cả khi ngồi ăn cùng nhau. Chất lửa nấu nên những chiếc bánh chưng không chỉ là lửa của củi, của than, mà còn là lửa yêu thương của văn hoá gia đình người mình - lửa nhỏ nhưng âm ỉ cháy mãi. Truyền thống nấu bánh chưng ngày xưa thì cả gia đình phải thức cùng nhau suốt đêm, coi ngó nồi nước, tâm sự những câu chuyện của những người con xa quê về nhà chỉ để ngồi quanh bếp lửa, canh từng mẻ bánh. Dù cuộc sống hiện đại đã khác đi nhiều nhưng những ký ức đó Linh vẫn nhớ mãi dù có đi đâu về đâu".

Với cương vị là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới thời trang, bộ ảnh này không chỉ để ăn mừng trong dịp Tết 2023 mà Cô Em Trendy còn muốn đem hình ảnh của chiếc bánh chưng đến với bạn bè quốc tế. Cô nàng tin rằng, nếu ngôn ngữ đã làm tốt công việc của mình đó là cho mọi người biết đến món ăn truyền thống của Việt Nam, hình ảnh sẽ giúp khắc ghi điều ấy trong trí nhớ của bạn bè quốc tế. Cô hy vọng, mỗi khi nhắc đến bánh chưng, người ta sẽ nhớ đến một dân tộc tuy mộc mạc nhưng không hề giản đơn, giống như vị của chiếc bánh này vậy.

Chia sẻ về điều mà Khánh Linh cảm thấy tự hào nhất trong năm 2022: “Điều khiến Linh tự hào nhất chắc hẳn là việc mình đã ngưng làm việc tự do để trở thành một người điều hành cho chính công ty mà mình gây dựng. Dù làm việc tự do cho Linh rất nhiều thứ, nhưng nó cũng đồng thời giới hạn mình lại. Mà Linh lại là người luôn ấp ủ những ước mơ lớn, và nó sẽ cần rất nhiều người chung tay để có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực. May mắn là Linh đã tìm được mọi người, những người sẵn sàng cùng Linh thực hiện ước mơ ấy”.