Tuổi trẻ hãy đừng ngại đặt ra những mục tiêu vĩ đại, lớn lao

SVVN - Phùng Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2001), sinh ra và lớn lên tại một thôn quê yên bình, mộc mạc của Thanh Hóa. Hiện tại Ánh đang là sinh viên năm 4 theo học chuyên ngành Biên tập Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng chia sẻ về hành trình bồi dưỡng và chinh phục đam mê truyền hình của mình.

Phùng Ánh được mọi người nhận xét là một cô gái hướng ngoại, lạc quan và nhiều năng lượng. Trước khi đặt chân đến ngưỡng cửa Đại học, cô nàng 10X là một học sinh ưu tú suốt 12 năm, luôn được thầy cô và bạn bè quan tâm, yêu quý. Ánh chia sẻ: “Trước đây mình là một Học sinh Giỏi môn Ngữ Văn, suốt quãng thời gian học sinh mình tham dự liên tục các kì thi Học sinh giỏi và đạt được nhiều giải thưởng ở bộ môn này, giải gần nhất có lẽ là giải 3 môn Văn cấp thành phố. Cũng vì nhận thấy có chút ít thế mạnh ở môn Văn, mà mình đã lựa chọn ngành học hiện tại - biên tập xuất bản sách - một nghiệp vụ đặc thù đòi hỏi khá nhiều khả năng tư duy câu chữ, ngôn từ. Tuy nhiên, vì tính cách hướng ngoại, năng động và đam mê được nói, mình đã chủ động “điều hướng” rẽ sang lĩnh vực mà mình cực kì yêu thích, và hiện tại mình cũng đã đang chính thức theo đuổi con đường này, đó là trở thành một MC chuyên nghiệp, đặc biệt hơn là MC Truyền hình.”

Khoảng thời gian năm nhất và năm hai có lẽ là lúc mà “lộn xộn” nhất trong khoảng thời gian sinh viên. Ánh cũng vậy, bên cạnh MC, cô nàng còn cho phép bản thân được thử ở nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau như gia sư, sale, content marketing… Không chỉ riêng Ánh mà nhiều bạn tân sinh viên luôn thử thách với nhiều ngành nghề để biết rằng bản thân thích hợp và đam mê với công việc nào nhất.

“Đấy cũng là khoảng thời gian mình dễ stress nhất, vì chưa có được định hướng rõ ràng, rất hay rơi vào trạng thái mông lung, lo lắng… nhưng một điều đặc biệt là dù ở vị trí công việc nào thì mình vẫn luôn có sự “thổn thức” nhất định đối với nghề MC, mình vẫn luôn giữ ngọn lửa ấy âm ỉ cháy và không quên tìm kiếm cơ hội để thổi lửa lên” - nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền bộc bạch.

Chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê, Phùng Ánh thẳng thắn chia sẻ: “Nói về khó khăn trong cuộc sống thì mình nghĩ ai cũng có cả, nhất là khi còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều thì đụng đâu cũng thấy khó khăn. Bản thân mình cũng đã đối diện với nhiều thử thách, trở ngại trên hành trình chinh phục hoài bão cá nhân. Mình đã từng casting trượt CLB MC của vài trường, trong đó có trường mình luôn, “tạch” liên tục khiến mình thực sự cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân, mất niềm tin vào những thứ mình đang làm. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất mình nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ, tại chính thời điểm đó, thất vọng và chán nản. Nhưng có lẽ vì sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ làm mình không cam tâm dừng lại. Mình vẫn luôn chấp niệm không có gì gọi là “thất bại” cả, cũng sẽ không bao giờ có “đường cùng”, tất cả chỉ là thử thách. Quan trọng là bản thân liệu có đủ dũng khí để tiếp tục ước mơ hay không. Mình đã luôn giữ tinh thần lạc quan và đầy hy vọng như thế.”

Phùng Ánh cảm thấy may mắn khi luôn có bố mẹ, anh trai và bạn bè ở bên cạnh cổ vũ, động viên trong bất kì hoàn cảnh nào. Cô nàng luôn biết ơn vì gia đình luôn ủng hộ lựa chọn của cô vô điều kiện, bất kể học ngành gì, theo đuổi công việc nào, chỉ cần cô cảm thấy đúng đắn, phù hợp và hành động nghiêm túc thì cả nhà sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng, đấy cũng chính là động lực tinh thần lớn nhất để mình quyết tâm và yên tâm theo đuổi đam mê đến cùng.

Niềm đam mê với MC truyền hình hình thành trong Ánh từ bé. Cô nàng đã thích việc được cầm mic và nói trên sân khấu, trước đông người. Tuy nhiên để thực sự bén duyên và hoạt động nhiều với công việc này thì phải đến khi đã lên đại học, môi trường cởi mở, năng động, nhiều cơ hội Ánh mới dần xác định rõ ràng hơn mong muốn này ở bản thân. Chỉ khi làm MC, được cầm mic và đứng trên sân khấu, dẫn dắt và kết nối mọi người, mới khiến Ánh cảm thấy thực sự đang sống và sống là chính mình.

“Thời gian đầu còn mới chập chững vào nghề, kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh, mình theo dõi các anh chị tiền bối trong nghề để nhặt nhạnh từng chút một kiến thức và kĩ năng, chủ động tham gia vào các hội nhóm tìm việc làm MC trên Facebook. Thấy bài đăng nào phù hợp là mình nhảy vào liền, nên mình đã có cơ hội dẫn ở vài chương trình nhỏ lẻ, làm CTV thu âm, CTV dẫn ở một số tổ chức. Lúc đó mình hoàn toàn làm không lương, hoặc nếu có thì cũng rất thấp, phần “lương” mà mình nhận được không gì khác chính là những bài học, sự trải nghiệm, va vấp và các mối quan hệ xã hội. Bây giờ nghĩ lại mình thấy biết ơn bản thân khoảng thời gian đó đã không ngại lao ra, “xông pha” để tìm kiếm lối đi cho mình”- cô nàng 10X nói.

Đến thời điểm hiện tại thì định hướng của cô nàng đã sắc nét hơn rất nhiều, đã bỏ túi được vốn kiến thức và kĩ năng nhất định, cũng có thể tự nhìn nhận được năng lực và giá trị của bản thân, để biết nên làm gì, cần làm gì và phải làm gì.

Bên cạnh đó, Phùng Ánh xuất sắc khi chạm chạm đến ngôi vị Á Quân Cuộc thi Light on The Mic 2021: The Debut. “Mình tự nhận thức được đây là một hành trình không hề dễ dàng, và đã từng nghĩ bản thân có phải đang mơ ước quá xa vời. Tuy nhiên, có một câu nói mà mình cực kì tâm đắc thế này: Hãy tập trung vào những điều bạn muốn làm, không chùn bước, và bạn sẽ tiến thẳng đến đích. Hãy nghĩ đến việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình”- Phùng Ánh chia sẻ.

Hiện tại, Ánh đã có cơ hội được cộng tác tại VTV. Bắt đầu với công việc của một MC hậu trường và rồi được lên sóng lần đầu tiên trên VTV1 với chương trình phóng sự Chào năm học mới… Cảm giác từng bước tiến gần hơn với ước mơ thực sự rất tuyệt vời, “tuyệt vời” là còn chưa diễn tả đủ. Là một khởi đầu mới và cũng sẽ mở ra nhiều thách thức mới cho cô nàng.

“Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con người đặc biệt đó…”. Đây là cách mình theo đuổi đam mê. Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt.

Tương lai, Ánh mong muốn trở thành một MC-BTV chuyên nghiệp, làm việc ở Đài truyền hình, nhiệt huyết với nghề, tấm lòng rộng mở và phải có ích cho xã hội. Vẽ nên một bản thân trong tương lai, càng rõ nét thì sẽ càng dễ dàng tìm được cách để đi đến mục tiêu đó. Giống như việc bạn nấu một món ăn nào đó vậy, bạn cần đi chợ và mua đúng nguyên liệu để làm ra món ăn đó, càng biết mình muốn ăn gì thì đi chợ càng dễ dàng, cứ thế tìm mua những thứ cần thiết thôi. Cô nàng luôn tin mọi mục tiêu, mọi ước mơ đều có thể thực hiện được, bằng cách này hay cách khác, nhanh hay chậm, cuối cùng đều có thể đạt được, chỉ cần bản thân đủ khát khao, đủ kiên định thì cơ hội sẽ đến.