Ước muốn trở thành Trọng tài viên và hành trình thực hiện mục tiêu của nam sinh Đại học Luật

SVVN - Nguyễn Hoàng Bá Huy (2002) đang theo học chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Huy không những là gương mặt sinh viên xuất sắc có thành tích học tập ấn tượng, mà còn giành được rất nhiều học bổng, giải thưởng lớn. Bên cạnh đó, Huy còn là Founder của fanpage Legal English & Law, chuyên chia sẻ kiến thức về luật và tiếng Anh pháp lý.

Mới đây nhất, Bá Huy là một trong 9 sinh viên khu vực miền Nam nhận được học bổng xuất sắc của YKVN - Công ty Luật Hợp danh hàng đầu Việt Nam.

Con đường đến với học bổng YKVN

Mình biết đến chương trình học bổng khuyến học của Công ty Luật YKVN thông qua một người anh khoá trên. Sau đó, mình tự tìm hiểu qua các kênh truyền thông của chương trình học bổng này và biết được chương trình đang mở đơn trong năm 2023. Vậy là mình nhanh tay hoàn thiện hồ sơ bao gồm: thư giới thiệu bản thân, bài luận pháp lý, bảng điểm,...

Qua tìm hiểu, mình thấy học bổng YKVN mang lại cho sinh viên luật như mình một cơ hội hoàn toàn tuyệt vời, chẳng hạn như được tham gia các buổi chuyên đề do chính các luật sư trong công ty luật YKVN thuyết giảng. Mình rất vui khi được tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm của các anh chị luật sư được truyền lại cho thế hệ sinh viên như mình. Bởi lẽ ngoài những kiến thức pháp lý trên trường thì học bổng YKVN này cho mình thêm được góc nhìn về thực tiễn hành nghề mà khó nơi nào có thể rèn luyện cho mình từ khi còn là một cậu sinh viên luật.

Mình may mắn đã vượt qua được vòng hồ sơ và tiến tới vòng phỏng vấn với Luật sư Trương Nhật Quang - Luật sư điều hành của công ty luật YKVN và gần đây mình rất hạnh phúc khi nhận được thông báo đậu học bổng YKVN 2023. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới “tiền bối” đi trước đã giải đáp những thắc mắc và những câu hỏi để em có thể hoàn thành được hồ sơ.

Sự thay đổi mang tính quyết định

Thật ra ngành luật cũng không phải là nguyện vọng đầu tiên của mình mà nguyện vọng đầu tiên của mình khi còn là học sinh cấp 3 là Ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa nhà, nên mình có tham khảo anh chị trong nhà và thầy cô về ngành học khác, trong đó có ngành luật. Và sau đó, mình đã quyết tâm lựa chọn ngành luật là nguyện vọng đầu tiên của mình và cho đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn phù hợp. Bởi lẽ, khi học luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, mình được tiếp xúc với các thầy cô cực kỳ giỏi, đã cung cấp cho mình những kiến thức pháp lý vững chắc, tạo tiền đề để mình có thể công bố các bài viết nghiên cứu khoa học pháp lý của mình. Và cũng từ đây, mình được tiếp cận và nhận các học bổng của trường như học bổng khuyến khích học tập, học bổng ASEAN STUDY TOUR Singapore. Mình cũng tìm được cộng đồng để nuôi dưỡng đam mê ở CLB thực hành pháp luật (CLE) và may mắn được tham gia Moot Tryout.

Đam mê và ước mơ nghề nghiệp của mình là trở thành một trọng tài viên để nghiên cứu luật pháp, bảo vệ công lý, nói không với những điều sai trái. Ước mơ trở thành trọng tài viên của mình được truyền lửa bởi thầy GS Đỗ Văn Đại và thầy PGS.TS Phan Huy Hồng, các thầy đã để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc về nghề trọng tài viên và thực tiễn hành nghề trọng tài.

“quá khứ có thể làm bạn tổn thương, nhưng bạn có thể lựa chọn chạy trốn hoặc học hỏi từ nó”

Mình là một người siêu siêu thích xem phim hoạt hình và trong số đó, bộ phim Lion King đã để lại một câu nói mà mình thực sự thích: “the past can hurt, but you can either run from it, or learn from it”. Tạm dịch:“quá khứ có thể làm bạn tổn thương, nhưng bạn có thể lựa chọn chạy trốn hoặc học hỏi từ nó”.

Chúng ta ai cũng sẽ có ít nhất 1 lần gây ra lỗi lầm trong quá khứ và khó có thể quay lại để sửa đổi. Do đó, chúng ta có 2 sự lựa chọn. Một là chạy đi, hai là học hỏi từ quá khứ. Tuy nhiên, mình lựa chọn phương án là học hỏi từ quá khứ và sửa chữa sai lầm của bản thân. Bởi lẽ dám chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, cải thiện bản thân mỗi ngày là điều hoàn toàn đáng quý.

Bên cạnh đó, mình rất ấn tượng với câu nói mà chị Quách Thanh Vịnh An - Thủ khoa trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu ở buổi lễ tốt nghiệp, rằng, khi ra trường, những “vũ khí” thế hệ sinh viên chúng ta có được là những “kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và kỷ niệm”. Tất cả mọi thứ đều sẽ là hành trang trong cuộc đời của chúng ta sau này. Thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng cố gắng học tập để xây dựng một xã hội thật tốt đẹp.

Một số thành tích và giải thưởng Bá Huy đã đạt được: · Huy chương Đồng cuộc thi Olympic 30/4 môn Lịch sử 2018 - 2019. · Giải Nhất Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố 2019-2020. · Giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố 2019-2020 lĩnh vực xã hội và hành vi. · Quán quân cuộc thi “Nếu tôi là đại biểu của dân” do Khoa Luật hành chính tổ chức. · Công bố các bài viết nghiên cứu trên Tạp chí Toà án nhân dân · Bất cập trong quy định về ký cược trong Bộ luật Dân sự năm 2015; · Một số vướng mắc trong quy định đặt cọc ở Bộ luật Dân sự 2015; · Một số bất cập trong quy định về cấp dưỡng và kiến nghị hoàn thiện; · Bất cập trong quy định về bảo vệ người thứ ba ngay tình khi hợp đồng vô hiệu. · Top 20 Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học về pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã do WCS tổ chức. · Giải thưởng Bài biện hộ xuất sắc nhất cuộc thi Moot Tryout 2023. · Á quân cuộc thi Moot Tryout 2023. · Đạt học bổng ASEAN STUDY TOUR - SINGAPORE của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, học tập tại SMU và Trung tâm Trọng tài Singapore International Arbitration Center (SIAC). Thực tập tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Thực tập tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh