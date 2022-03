'Vạch trần' tính cách thật sự của “Nữ hoàng phim hài lãng mạn” Park Min Young

SVVN - Song Kang, Yoon Park và Yura đã cùng 'vạch trần' tính cách thật sự của Park Min Young: “Tưởng vậy hóa ra lại không phải vậy”.

Forecasting Love and Weather là một trong những bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhất trong thời gian gần đây, với nội dung nói về sự tương đồng của thời tiết và cảm xúc trong chuyện tình cảm. Lấy bối cảnh văn phòng của Cục Dự báo Thời tiết Quốc gia, Forecasting Love and Weather đã cho thấy mối liên hệ giữa một dự báo viên chăm chỉ và những đồng nghiệp có tinh thần tự do của cô ấy.

Từ lúc chưa ra mắt, Forecasting Love and Weather đã được đánh giá là một tác phẩm thành công khi có sự tham gia của diễn viên 'gạo cội' trong lĩnh vực phim tình cảm Hàn Quốc Park Min Young, 'ngôi sao đang lên' Song Kang, diễn viên Yoon Park và Yura (Girl’s Day).

Gần đây, dàn diễn viên đã cùng Netflix thực hiện một cuộc phỏng vấn, mỗi người sẽ được ngồi riêng biệt sau vách ngăn trong khi những người khác nói về mình. Sau đó, diễn viên sẽ lựa chọn hoàn toàn không nghe thấy gì về cuộc phỏng vấn hay được nghe nhưng phải uống trà đắng.

Park Min Young là người đầu tiên ngồi sau vách ngăn và để các bạn diễn viên trả lời các câu hỏi về mình. Song Kang, Yoon Park và Yura đã cùng 'vạch trần' tính cách thật sự của nữ diễn viên, cả 3 đều đồng ý rằng Park Min Young thực chất “nhìn vậy nhưng không phải vậy”.

Yura và Yoon Park cùng chia sẻ rằng cả hai đã khá áp lực trong lần đầu tiên gặp Park Min Young vì nghĩ rằng cô là một diễn viên nổi tiếng khá lạnh lùng và “chảnh”. Nhưng rồi Yoon Park đã ngay lập tức phải “tỉnh mộng” khi thấy được sự vụng về của nữ diễn viên.

Và Yura cũng ngạc nhiên không kém khi biết rằng cô ấy có chung một đặc điểm tính cách với Park Min Young vì cả hai đều vô cùng vui tươi và thậm chí là khá nghịch ngợm, Park Min Young không giống những gì họ lo lắng một chút nào.

Song Kang và Yura thậm chí còn nói thêm rằng Park Min Young đã giúp đỡ họ rất nhiều khi một người vẫn đang là diễn viên mới, một người là diễn viên 'tay ngang'. Điều này cho thấy nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm thực sự tốt bụng như thế nào trong việc giúp đỡ những người bạn diễn của mình.

Kết thúc phần của Park Min Young, Yura cho biết không tự dưng mọi người trong ngành hay ca ngợi Park Min Young là “Nữ hoàng phim hài lãng mạn”. Park Min Young đã cống hiến hết mình cho từng bộ phim và thật sự là một người tốt bụng, cô ấy xứng đáng với danh xưng này. Yura còn bình luận thêm: “Chị ấy có thể làm tốt như vậy vì đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ nên có được sự tự tin, chị ấy biết rằng mình sẽ ‘xử đẹp’ các cảnh quay”.