Vì sao 'Black Panther: Wakanda Forever' là thử nghiệm quan trọng nhất MCU sau bom tấn 'Avengers'?

SVVN - Có thể nói Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất thế giới với nhiều tác phẩm nằm trong top phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Marvel đã áp dụng công thức “hái ra tiền” cho hàng loạt tác phẩm mà đỉnh cao nhất chính là Avengers: Endgame (2019).

Áp lực từ thành công của Avengers: Endgame

Sau khi ra rạp năm 2019, Avengers: Endgame đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới và liên tiếp xô đổ các kỷ lục doanh thu. Bộ phim mang về tổng cộng 2,8 tỷ đôla và từng có thời gian tạm vượt mặt Avatar (2009) để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh. Thành công của bom tấn này đến từ kịch bản hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn cùng màn quy tụ dàn siêu anh hùng đông đảo bậc nhất màn ảnh rộng.

Avengers: Endgame là nền móng từ 21 dự án phim trong suốt 10 năm xây dựng của MCU. Kể từ khi Iron Man (2008) ra mắt, các nhà làm phim đã khéo léo cài cắm những chi tiết thú vị để rồi xâu chuỗi tất cả thành một chuỗi phim hoành tráng. Avengers: Endgame không chỉ là đỉnh cao của MCU mà còn là cái kết cho một quá trình cũ, đồng thời mở ra thế giới hoàn toàn mới cho vũ trụ siêu anh hùng.

Marvel thử nghiệm nhiều ý tưởng cho Phase 4

Không khó để fan nhận ra những bộ phim trong Phase 4 chính là các bước thử nghiệm của Marvel để tìm đến những phong cách độc đáo, mới lạ. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) đánh dấu lần đầu tiên một siêu anh hùng gốc Á đóng vai chính trong MCU. Eternals (2021) lại có màu sắc sử thi hào hùng khi kể câu chuyện một chủng tộc bất tử tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) là lần đầu tiên Marvel thử nghiệm thể loại kinh dị trong phim siêu anh hùng. Thor: Love and Thunder (2022) tiếp tục đẩy mạnh hình ảnh lầy lội của chàng Thần Sấm quen thuộc. Tuy nhiên, Black Panther: Wakanda Forever mới là bước thử nghiệm quan trọng nhất khi có một màu sắc hoàn toàn khác biệt và đóng vai trò then chốt trong tương lai của vũ trụ điện ảnh này.

Năm 2018, Black Panther lập kỳ tích khi là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử hạng mục Phim xuất sắc tại Oscar. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố giải trí và hài hước, tác phẩm mang phong cách hoàn toàn khác biệt khi dám nói lên vấn đề phân biệt chủng tộc nghiêm trọng ở Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Sau khi Chadwick Boseman đột ngột qua đời vào năm 2020, Black Panther: Wakanda Forever còn phải đậm màu u ám hơn. Bộ phim đang gánh vác rất nhiều vai trò của MCU khi khép lại Phase 4 và mở ra Phase 5 với nhiều dự án mới đầy hứa hẹn, đồng thời là khúc ca hào hùng và cảm xúc để tri ân Chadwick Boseman lẫn Black Panther/T’Challa trên màn ảnh rộng.

Black Panther: Wakanda Forever chính là cơ hội để Marvel thử nghiệm một bộ phim trang nghiêm, trầm lắng và nhuốm màu cảm xúc, một tác phẩm mà khán giả có thể đồng cảm, chia sẻ và tri ân nhân vật thay vì chỉ để mục đích giải trí. 'Bom tấn' còn khám phá tình mẫu tử của nữ hoàng Ramoda và Shuri - thứ luôn bị xem nhẹ trong các bộ phim siêu anh hùng trước đây.