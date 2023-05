Vì sao tay đua tài giỏi nhất Hollywood lại có cái tên nghe đầy mùi 'nhiên liệu'?

SVVN - Rất nhiều người đã tò mò vì sao Vin Diesel lại có nghệ danh lạ thế, liệu có liên quan gì đến việc anh tham gia loạt phim về đua xe không?

Vai diễn Dominic Toretto của Vin Diesel rõ ràng đã giúp định hình thương hiệu và đưa nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất ở Hollywood. Chính vì thế mà khán giả cũng rất tò mò về nam diễn viên cơ bắp lực lưỡng này.

Sóng gió khi khởi đầu sự nghiệp

Sinh năm 1967, Vin Diesel (tên thật là Mark Sinclair) không hề một bước đến danh vọng như nhiều người tưởng tượng. Cái tên Vin Diesel vô tình được chọn khi Mark còn là một thiếu niên làm nhân viên bảo vệ tại một hộp đêm. Vin bắt nguồn từ họ mẹ “Vincent”, trong khi “Diesel” là biệt danh do bạn bè đặt cho nhờ tinh thần thép và tính cách nhiệt huyết của anh. Nhiều khán giả thì nói vui rằng, có lẽ nghệ danh có liên quan đến dầu và động cơ xe cộ là duyên nợ đưa Vin Diesel đến với loạt phim về đua xe Fast & Furious.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood từ năm 1990, nhưng nam diễn viên khó đảm bảo công việc ổn định và chỉ nhận được những vai nhỏ trong một số bộ phim kinh phí thấp. Vừa tìm việc đóng phim, anh vừa bắt tay vào viết kịch bản, đạo diễn. Phim đầu tay của Vin Diesel Multi-Facial do anh viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất và đóng vai chính có kinh phí vẻn vẹn chỉ 3.000 USD.

Diesel đã lấy những khó khăn ban đầu của mình làm động lực để tiếp tục mài giũa kỹ năng và xây dựng sự nghiệp. Anh đã viết, đạo diễn, sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim độc lập Strays được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance năm 1997. Bộ phim giúp anh trở thành một tài năng trẻ ở Hollywood và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Tuy nhiên, phải đến vai diễn đột phá trong The Fast and the Furious năm 2001, Diesel mới chính thức trở thành một ngôi sao quốc tế.

Ngôi sao hành động với thương hiệu phim tỷ đô

Lọt top 10 các diễn viên có vai chính “hái ra tiền” của Hollywood, tổng doanh thu toàn cầu của các phim mà Vin Diesel tham gia lên tới 10 tỷ đô la. Trong đó, thành công của loạt Fast & Furious đóng vai trò không nhỏ. Thương hiệu phim đua xe đình đám từ khi ra mắt đã thu về hơn 6 tỷ đôla, với Vin Diesel góp mặt trong 8/11 tác phẩm.

Vin Diesel nhanh chóng chứng minh khả năng kiếm tiền cho nhà sản xuất. Sở hữu thể hình vạm vỡ, giọng nói trầm nam tính, lối sống thể thao và sự tận tụy sẵn sàng đóng các cảnh nguy hiểm, anh thường được chọn mặt gửi vàng cho các vai chính hành động.

Vin Diesel đam mê tất cả các khía cạnh của quá trình làm phim và thường đảm nhận nhiều vai trò trong một dự án. Trên thực tế, anh là nhà sản xuất cho một số bộ phim mình đóng, bao gồm cả loạt phim Fast & Furious và thường tham gia vào quá trình viết kịch bản, chỉ đạo diễn xuất.