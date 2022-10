Vinh danh các ý tưởng thiết kế bao bì bền vững của các bạn trẻ

SVVN - Với chủ đề “Nghĩ khác vì một thế giới tốt đẹp hơn” (Rethink for better normal), đây là lần thứ hai cuộc thi kêu gọi các ý tưởng đột phá từ các bạn trẻ nhằm tái định nghĩa khái niệm “bình thường mới” cùng với 2 hạng mục “Easy to recycle - Dễ tái chế” và “Upcycle - Tái sử dụng sáng tạo”.

Trong số 11 bài dự thi vào Vòng chung kết cuộc thi năm nay, đội QIN đến từ trường ĐH Văn Lang đã xuất sắc đoạt giải Nhất với ý tưởng thiết kế hộp bánh Trung Thu độc đáo. Đội Magic Cat đoạt giải Nhì với ý tưởng bao bì kẹo dẻo gấu đáng yêu - Jelly Zoo. Là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo từ cộng đồng, “SCGP Packaging Speak Out 2022 Việt Nam” đã tổ chức thành công sân chơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ được cất tiếng nói thể hiện ý tưởng trong việc định hình và góp phần dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn. Theo đó, hai bài dự thi được đánh giá cao nhất đã thể hiện thành công những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, khả năng hiện thực hóa cao cũng như phần thuyết trình hấp dẫn. Cụ thể, đội QIN đã chinh phục thử thách nâng cấp chiếc bao bì từ việc hiểu được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, biến hộp bánh Trung Thu quen thuộc thành những chiếc lồng đèn xinh xắn - những món đồ chơi truyền thống trong ngày Rằm tháng Tám, hay thậm chí một số bộ phận còn được sử dụng như bộ dụng cụ ăn uống tiện dụng. Trong khi đó, đội Magic Cat đã giải quyết được vấn đề rác thải bao bì bằng việc tận dụng và chế tạo hộp kẹo sau khi sử dụng thành một bộ trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em. Cả hai ý tưởng đều giải quyết được những vấn đề thực tiễn cho cộng đồng và các nhà sản xuất bao bì. Đại diện đội QIN chia sẻ: “Tụi mình rất ngạc nhiên và thật sự vinh dự khi đạt giải cao nhất của cuộc thi. Ban đầu, nhóm tụi mình tham gia cuộc thi này nhằm mục đích tìm kiếm một sân chơi sáng tạo hơn là một cuộc đua để đạt được thành tích. Tuy nhiên, cuộc thi này đã thành công hơn nhiều so với tụi mình mong đợi, vì tụi mình có thể học hỏi rất nhiều từ các chuyên gia thiết kế cũng như các đối thủ cạnh tranh khác. Ngày nay, thế hệ trẻ quan tâm rất nhiều đến các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, và tụi mình thực sự đánh giá cao những cơ hội tuyệt vời như thế này để truyền đi thông điệp bảo vệ Trái đất". Hà Chi