Vừa trở lại, BLACKPINK đã vướng nghi án đạo nhái, thực hư ra sao?

SVVN - Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi nhiều cảnh trong MV “Shut Down” bị nghi ngờ đạo nhái vì có rất nhiều điểm tương đồng với ca khúc “OFF/ON” của nhóm nhạc nữ Hồng Kông COLLAR đã ra mắt trước đó vào 15/7.

Vào 16/9, hình mẫu “IT Girl” chính hiệu BLACKPINK cuối cùng đã 'xuất ngũ' và phát hành full album thứ 2 trong sự nghiệp BORN PINK và MV ca khúc chủ đề Shut Down. MV đạt gần 50 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ ra mắt. Shut Down đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã nhấn mạnh sự trưởng thành của BLACKPINK trong âm nhạc.

Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi nhiều cảnh trong MV Shut Down được cho là có rất nhiều điểm tương đồng với ca khúc OFF/ON của nhóm nhạc nữ Hồng Kông COLLAR đã ra mắt trước đó vào 15/7.

Một số cư dân mạng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình những cảnh tương tự trong hai MV trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Họ chỉ ra sự giống nhau trong cảnh một thành viên ngồi trong bồn tắm, cảnh lái xe ô tô, vũ đạo với ngón tay chỉ xuống đất, đội mũ lông. Những cư dân mạng này không tin đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nói rằng gỉa dụ như nếu MV OFF/ON ra mắt sau, COLLAR chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì “sao chép” BLACKPINK.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, một MV của BLACKPINK vướng phải nghi án đạo nhạc. Vào đầu tháng Tám, concept AI ảo trong MV Ready For Love của BLACKPINK đã bị cáo buộc lấy ý tưởng thương hiệu của Aespa, gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng fan K-pop.

Đĩa đơn phát hành trước đó của BLACKPINK là Pink Venom ra mắt vào 19/8 cũng gây tranh cãi khi lời bài hát và giai điệu được cho là giống với “Pon de Replay” của Rihanna, “Kick in the Door” của Notorious BIG và “P.I.M.P” của 50 Cent. Một người dùng Instagram đã đăng video so sánh lời bài hát của Pink Venom với lời bài hát được đề cập ở trên và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tuy nhiên, những cáo buộc trên nhận được nhiều ý kiến phản đối và cho rằng chưa đủ thuyết phục để nói đó là đạo nhái.

Về phần MV Shut Down, người hâm mộ BLACKPINK lên tiếng, chính các thành viên và công ty đã chia sẻ trước đó: Shut Down sẽ bao gồm rất nhiều phân cảnh xuất hiện trong những sản phẩm trước đó của BLACKPINK, như một video kể lại cuộc hành trình của nhóm (phân cảnh trong bồn tắm ở MV Playing With Fire, cảnh lái xe như một sự trưởng thành của nhóm với phân đoạn đi xe đạp ở MV ra mắt Boombayah…).

BLACKPINK sẽ bắt đầu quảng bá Shut Down trong tuần này. Thời gian sắp tới, khán giả sẽ được thấy thần tượng BLACKPINK trên sân khấu nhiều hơn sau gần 2 năm vắng bóng.