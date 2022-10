SVVN - Nguyễn Thị Mai Hiền (sinh năm 2004), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, đang là sinh viên năm nhất Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô gái miền núi trở thành học sinh trường Chuyên với 2 giải Quốc gia cùng ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn.

Hành trình từ miền núi về miền xuôi để tìm kiếm môi trường học tập phù hợp

“4 năm 3 trường” chính là câu nói mình vẫn thường giới thiệu về bản thân với bạn bè xung quanh. Mình được sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Kỳ Sơn (giáp biên giới Lào) - nơi có một nền văn hoá rất phong phú với nhiều dân tộc khác nhau như Thái, Hmong, Khơ mú,... Đây cũng chính là nơi đã nuôi dưỡng và đưa đến cho mình nhiều cơ hội quý giá, hình thành sự tự tin, bản lĩnh và tình yêu văn hoá dân tộc trong mình của hiện tại. Thế nhưng, vốn là một huyện miền núi xa xôi của Tổ quốc, điều kiện sống, học tập vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế, vì thế, bố mẹ đã quyết định chuyển mình về quê học. Mỗi lần chuyển trường là một lần mình phải học cách thích nghi, làm quen với bạn bè và môi trường sống mới. Nhưng may mắn, bản thân đã sớm hoà nhập, tạo được những kỉ niệm đẹp với những nơi mình đi qua, những người mình từng gặp. Mình luôn thầm biết ơn bố mẹ vì dẫu có bao nhiêu khó khăn vẫn luôn cố gắng tạo cho mình môi trường học tập tốt nhất và đồng hành cùng mình trên hành trình chinh phục giấc mơ.

Vượt qua giới hạn của chính mình để trở thành nữ sinh trường Chuyên với 2 giải Quốc gia môn Ngữ Văn

Cũng giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, ngay từ cấp 1, bố mẹ đã định hướng mình theo học môn Toán và Tiếng Anh và bản thân cũng đã không ít lần từ chối theo đuổi môn Văn với nỗi sợ “Học Văn sau này không có tương lai”. Mãi đến những ngày đầu lớp 9, mình mới nhận ra đam mê thực sự của bản thân là môn Văn, vượt qua định kiến của mọi người, mạnh dạn xin bố mẹ rẽ hướng theo đuổi đội tuyển Học sinh giỏi Tỉnh môn Ngữ Văn. Đây quả thực là một quyết định liều lĩnh của bản thân lúc ấy vì trước đây mình viết văn hoàn toàn theo bản năng, một cái dàn ý cũng không biết cách lập, một chút kiến thức lí luận cũng không có, mỗi lần trả bài, tờ giấy thi của mình lại đỏ choét những lỗi sai. Thế nhưng, bằng chính nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các cô trong đội tuyển, mình đã lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh. Kết quả lúc ấy không như kỳ vọng, và mọi người xung quanh bắt đầu cho rằng mình đã chọn nhầm đường. Thế nhưng, vượt qua tất cả sự hoài nghi, mình quyết định thi vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu để khẳng định lại con đường mình đang đi là đúng và may mắn lọt vào top điểm cao nhất lớp, chính thức trở thành một Phaner thực thụ.

Xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập ở tuổi 15, mình phải đối mặt với vô vàn khó khăn cùng những áp lực khác nhau. Bước vào môi trường toàn “con nhà người ta”, đã có lúc mình muốn từ bỏ và trở về quê học nhưng nghĩ đến giấc mơ của bản thân, đến những cố gắng, nỗ lực và niềm tin của bố mẹ, mình lại tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Mỗi ngày mình đều tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút vì xuất phát điểm thấp hơn mọi người. Và cứ thế, một đứa học sinh trường huyện, với vô vàn những thiếu sót về kỹ năng lẫn kiến thức dần trưởng thành và trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia suốt những năm lớp 11, 12 và có cho mình những giải thưởng quý giá đầu tiên: giải Nhì và giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn và giải Nhất tỉnh môn Ngữ Văn năm lớp 12.

Trên hành trình ấy, mình luôn biết ơn vì có 2 cô giáo chủ nhiệm tận tâm, nhiệt tình, đồng hành cùng mình chinh phục ước mơ của bản thân. Hai cô đã giúp mình thêm tự tin vào giá trị của bản thân, yêu thêm môn Văn trong từng tiết học và hiểu hơn về giá trị của nó đối với mỗi người và cuộc sống. Dẫu có đôi lúc mọi người vẫn thường xem nhẹ giá trị của môn Văn, cho rằng học văn chỉ cần “viết nhăng viết cuội”, “không học cũng làm được”, “sau này ra thất nghiệp” và khuyên mình nên một con đường khác thì mình vẫn luôn vững tin về con đường mình đã chọn, bởi mình hiểu hơn ai hết giá trị to lớn mà môn Văn mang đến cho bản thân. Nó giúp mình lớn hơn trong từng suy nghĩ, cảm xúc, trí tuệ và cách nhìn cuộc sống. Nó đã mở ra rất nhiều cơ hội khác nhau đồng thời giúp mình được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học danh tiếng, top đầu cả nước như Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội,...

Với ước mơ truyền tình yêu con chữ đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa, đồng thời, giúp mọi người thay đổi cái nhìn về môn Văn, mình đã lựa chọn Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm bến đỗ cho 4 năm thanh xuân của mình để sau này có thể tiếp bước công việc trồng người vĩ đại mà các thầy cô mình đã và đang thực hiện. Đồng thời, mình và một người bạn tên Khánh Linh cũng đã mở ra lớp học nhỏ xinh Trang Giấy Trắng để cùng các bạn yêu Văn chinh phục ước mơ và khám phá vẻ đẹp của văn chương theo những cách riêng của mình.

Dẫu ở nơi đâu cũng phải “Học hết sức, chơi hết mình, làm việc hết khả năng”

Đó chính là câu châm ngôn của mình. Bản thân không phải là một đứa mọt sách, mình luôn cố gắng trải nghiệm nhiều nhất trong những năm tháng tuổi trẻ. Từ những năm cấp 1, cấp 2 mình đã thử sức khi làm lớp trưởng, Liên đội trưởng của trường, tham gia vào các hoạt động khác nhau do trường và huyện tổ chức. Khi bước chân vào mái nhà Phan, mình tiếp tục tham gia các chương trình như: Gửi chữ lên non, Vì tiếng trẻ thơ, Sách trao nụ cười, Offline Tết, Farewell,... tham gia các Câu lạc bộ như: Phan Bookaholic Club (Trưởng Ban truyền thông), CP The News (Ban Nội dung),... đồng thời giữ chức Bí thư chi đoàn và Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường suốt 3 năm học,... Chính những hoạt động ngoại khóa đó đã giúp mình năng động hơn, trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm trong làm việc nhóm, nhiều mối quan hệ chất lượng, đồng thời là yếu tố giúp mình đủ điều kiện kết nạp Đảng ở tuổi 18. Bây giờ, khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mình cũng sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều nhất trong khả năng của bản thân để sau này nhìn lại, mình có quyền tự hào về một tuổi trẻ đã sống hết mình.

Mình biết ơn hành trình mình đi qua, biết ơn những người mình từng gặp bởi chính họ là người đã giúp mình kiến tạo nên một Mai Hiền của hiện tại và những năm tháng thanh xuân quý giá.

“Đã mơ là phải mơ lớn! Đừng tiết kiệm ước mơ”

Đó chính là câu nói thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gửi đến chúng mình trong ngày chào Tân sinh viên. Dẫu biết rằng tương lai vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng mình luôn tin chỉ cần đôi chân vẫn bước thì sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đặt chân được đến nơi mà mình ước mơ, trở thành người mà mình muốn và đưa những giá trị tốt đẹp của bản thân cống hiến cho cộng đồng.