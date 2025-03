Vượt qua miệt thị và khó khăn, chàng trai quê Kiên Giang theo đuổi ước mơ diễn xuất

SVVN - Vượt qua những khó khăn về hoàn cảnh gia đình và sự miệt thị ngoại hình thời trung học, HanGy Lu (sinh năm 2002) đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ diễn xuất của bản thân. Đây không chỉ là một khát khao cá nhân, mà nó còn là quyết tâm thay đổi cuộc sống của chính HanGy Lu.

Sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang, HanGy Lu từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ đa năng, có thể làm người mẫu ảnh, diễn viên và cả TikToker. Niềm đam mê diễn xuất nảy nở từ những năm tháng trung học, khi anh tự viết kịch bản và đóng vai chính trong các hoạt động văn nghệ tại nhà thờ. Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của HanGy Lu hoàn toàn không dễ dàng. Anh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và còn phải đối mặt với sự miệt thị ngoại hình từ bạn bè.

Thời trung học, HanGy Lu từng bị trêu chọc vì ngoại hình không được ưa nhìn. anh nhớ lại: "Trước đây vì bản thân không có gương mặt ưa nhìn, nên lúc nào cũng bị trêu chọc thậm tệ". Những lời miệt thị đó khiến HanGy Lu cảm thấy rất buồn bã và chạnh lòng, tuy nhiên nó cũng thôi thúc anh phải cố gắng nhiều hơn để thay đổi.

Với mong muốn tự lập và có tiền để trang trải cuộc sống, HanGy Lu bắt đầu làm thêm từ năm lớp 11. Anh bắt đầu nhập sỉ trà sữa về bán, sáng đi học, tối về nấu trà sữa bán để sáng sớm lại dậy đi giao cho khách. Ngoài ra, anh còn bán móc khóa, áo thun cũ,... HanGy Lu tâm sự: "Vì sinh ra trong gia đình không có điều kiện, nên bản thân mình chắc chắn phải cố gắng gấp mười".

Sau một năm buôn bán, HanGy Lu tích lũy được một số vốn nhỏ. Trong ba tháng hè lớp 11, anh xin phép ba mẹ lên Sài Gòn làm thêm. Dù vất vả tìm việc vì chưa đủ tuổi, nhưng cuối cùng anh cũng được nhận vào làm bảo vệ tại một trung tâm thương mại. HanGy Lu kể: "Mỗi ngày mình đều làm từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối. Dù vất vả nhưng quyết tâm không cho phép mình bỏ cuộc".

Sau khi tốt nghiệp trung học, HanGy Lu quyết định quay lại Sài Gòn để làm việc và thực hiện ước mơ của bản thân. Anh làm thêm tại một quán cà phê, dành dụm tiền để phẫu thuật, cải thiện ngoại hình và lấy lại sự tự tin.

Khi đã có ngoại hình ổn định và sự tự tin cần thiết, HanGy Lu bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật. Anh trải qua nhiều khó khăn, vất vả, đi lên từ những vai diễn nhỏ nhất. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, HanGy Lu đã có cơ hội góp mặt trong nhiều TVC quảng cáo, và dần được biết đến với vai trò người mẫu ảnh.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, HanGy Lu đã gặt hái được những thành công bước đầu trong sự nghiệp và không ngừng đặt ra mục tiêu cho tương lai. HanGy Lu dự định sẽ tiếp tục học hỏi để nâng cao kỹ năng diễn xuất, đồng thời mở rộng hoạt động trên mạng xã hội như một TikToker chuyên về nấu ăn. "Mình hy vọng, những video chia sẻ về món ăn của mình sẽ giúp ích và truyền cảm hứng cho mọi người", HanGy chia sẻ.

Dù đã trải qua nhiều thử thách, HanGy luôn tin rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Anh nhắc lại một câu nói yêu thích: “Everything happens for a reason” – Mọi sự xảy ra có lý do của nó. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần lạc quan mà còn là động lực để anh tiếp tục vươn lên trong nghệ thuật.

(Ảnh: NVCC)