'When Life Gives You Tangerines' với kinh phí 'khủng' đang thu hút sự mong đợi lớn

SVVN - Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong đợi cao, với dàn diễn viên, đạo diễn, biên kịch toàn 'sao' cùng chi phí sản xuất khổng lồ lên tới 60 tỷ Won (khoảng 41,3 triệu đô la Mỹ).

When Life Gives You Tangerines, dự kiến ​​ra mắt trên Netflix vào ngày 7/3, đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Phim kể về câu chuyện của một cô gái trẻ quyết đoán và có năng lực, Oh Ae Soon (do IU thủ vai) và chàng trai thông minh, chăm chỉ, Yang Gwan Sik (do Park Bo Gum thủ vai), người lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ven biển trên đảo Jeju. Bộ phim kéo dài qua bốn mùa, khắc họa cuộc sống và sự trưởng thành của các nhân vật.

Tiêu đề tiếng Hàn của phim, 폭싹 속았수다' (Pokssak Sokassuda) bắt nguồn từ phương ngữ Jeju, có nghĩa là "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ". Tiêu đề tiếng Anh When Life Gives You Tangerines là một cách chơi chữ dựa trên thành ngữ phổ biến "When life gives you lemons", nhấn mạnh hình ảnh vùng miền của Jeju bằng cách thay thế chanh bằng quýt, một đặc sản địa phương.

Không chỉ có dàn diễn viên xuất sắc, mà biên kịch và đạo diễn của phim cũng nổi tiếng với những thành công trước đây của họ. Bộ phim được chấp bút bởi Im Sang Chun, biên kịch của những bộ phim truyền hình nổi tiếng như When the Camellia Blooms và Fight for My Way, và được đạo diễn bởi Kim Won Seok, người đã chỉ đạo Misaeng, Signal và My Mister.

When Life Gives You Tangerines là một bộ phim truyền hình dài 16 tập, thay vì được phát hành cùng một lúc, nó sẽ được phát sóng theo một định dạng độc đáo, bốn tập mỗi tuần, trong bốn tuần tương đương với 4 mùa. Baek Jong Byeong, giám đốc cấp cao tại Netflix Korea, giải thích: "Chúng tôi đã chọn định dạng phát hành này thông qua các cuộc thảo luận với những người sáng tạo để phù hợp với cốt truyện và mang đến trải nghiệm xem tốt hơn. Ngay từ đầu, chúng tôi đã thảo luận với đạo diễn và biên kịch rằng, đây sẽ là một bộ phim truyền hình bốn màn và chúng tôi muốn khán giả thưởng thức nó theo định dạng đó".