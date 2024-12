'When The Phone Rings': Sức hút không thể cưỡng lại từ một tổng thể hoàn hảo

SVVN - KBS sẽ tổ chức chương trình "2025 Countdown Show: LIGHT NOW" đầu tiên, với mục tiêu trở thành "Dick Clark's New Year's Rockin Eve" của Hàn Quốc.

SVVN - 'Làn sóng xanh 2024' là giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín nhất Việt Nam do đài Tiếng nói Nhân dân TP. HCM (VOH) tổ chức đã chính thức khởi động.

SVVN - Cứ tưởng tâm điểm chú ý trong concert thứ 4 của 'Anh trai say hi' là các nam ca sĩ đình đám nhưng hoá ra một nhân vật khác bất ngờ nổi rần rần nhờ một tấm ảnh.

SVVN - Hyun Bin đã xuất hiện trong video giới thiệu vào ngày 11/12 cho tập phim tuần tới của chương trình tạp kỹ 'You Quiz on the Block' của tvN.