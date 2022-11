31 dự án lọt vào Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2022

SVVN - Ngày 2/11, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), T.Ư Đoàn phối hợp với Sabeco, tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn tham dự chương trình.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn được phát động đã lan tỏa và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng sôi nổi từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Vòng Chung kết cuộc thi, anh Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Việt Nam từ 18 – 35 tuổi.

Nội dung các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể về các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp; bảo vệ môi trường bằng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua: phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.

Theo thống kê của Ban Tổ chức cuộc thi, số lượng tỉnh, thành đoàn gửi hồ sơ tham dự tăng 8% so với năm 2021 (62 tỉnh, thành đoàn năm 2022 so với 57 tỉnh, thành đoàn năm 2021). Đặc biệt, một số tỉnh, thành đoàn có số lượng bài tham gia lớn là Trà Vinh (23 bài), Đồng Tháp (19 bài), Tây Ninh (19 bài), Lâm Đồng (15 bài), An Giang (14 bài).

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 được chính thức phát động từ ngày 27/4/2022. Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 358 hồ sơ dự án tham gia dự thi từ 62 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Sau Vòng Bán kết theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam từ ngày 06/10 - 08/10/2022, Ban Tổ chức đã chọn từ 110 dự án vòng sơ loại, lựa chọn ra 31 dự án lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi.

Vòng Chung kết Cuộc thi Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 02/11/2022 tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để triển khai dự án với mức tối đa 1 tỷ đồng đối với Dự án phải đủ các điều kiện quy định để vay vốn..