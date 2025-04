Á khôi Miss HUTECH 2025: Vẻ đẹp, tri thức và khát vọng truyền lửa cho giới trẻ

SVVN - Hồ Thị Hoàng Huyên (sinh năm 2003) đang từng bước chinh phục ước mơ trở thành một người mẫu, hoa hậu có tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Với danh hiệu Á Khôi 1 Miss HUTECH 2025, Hoàng Huyên không chỉ chứng minh vẻ đẹp ngoại hình mà còn khẳng định bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Hồ Thị Hoàng Huyên (sinh năm 2003) hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của cô nữ sinh ấy là một trái tim luôn rực cháy với đam mê nghệ thuật và khát khao được tỏa sáng trên sân khấu.

Hoàng Huyên chia sẻ: “Niềm đam mê vô tận của mình là các cuộc thi sắc đẹp, nơi không chỉ để tranh tài mà còn giúp mình phát huy được giá trị bản thân và truyền cảm hứng cho giới trẻ, những người đang chênh vênh với ước mơ của bản thân”.

Ước mơ trở thành một diễn viên, hoặc là một người mẫu, hoa hậu đã nhen nhóm trong Huyên từ khi cô mới chỉ mới 5 tuổi. Tuy nhiên, do gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật, vậy nên Hoàng Huyên không biết bắt đầu từ đâu. Mãi đến khi học Trung học cơ sở, cô mới bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên hướng đến ước mơ của riêng mình.

Những ngày đầu, Hoàng Huyên thử sức với công việc người mẫu ảnh. Sau đó, cơ duyên đưa cô đến với sân khấu trình diễn, nơi niềm đam mê trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Song, hành trình theo đuổi ước mơ của Hoàng Huyên lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là về mặt kinh tế. Việc vừa học tập, vừa theo đuổi đam mê là một bài toán nan giải. Đã có một khoảng thời gian Huyên “ẩn mình” để tập trung học hết Trung học phổ thông và dành dụm tiền để có thể trở lại với đam mê của bản thân.

Khi trở lại với đam mê, Hoàng Huyên lại phải đối diện với một thử thách khác, đó là sự hoài nghi về bản thân. Cô tự hỏi liệu mình có đủ năng lực, tài năng để thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, nhờ tình yêu thương, động viên và cổ vũ từ gia đình, bạn bè, Hoàng Huyên đã vượt qua được những khoảnh khắc khó khăn đó.

Và những nỗ lực, cố gắng của Hoàng Huyên đã được đền đáp xứng đáng. Cô gái trẻ đã chinh phục được danh hiệu Á Khôi 1 Miss HUTECH 2025, một bước tiến quan trọng trên con đường thực hiện ước mơ của bản thân Huyên.

Trước khi đạt được danh hiệu Á Khôi 1 Miss HUTECH 2025, Hồ Thị Hoàng Huyên đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể khác trong các cuộc thi nhan sắc và hoạt động thể thao, xã hội như: Top 36 Miss Grand Việt Nam 2024, Best Face Of The Night, Huy chương Vàng Giải thể thao học sinh Quận 3 môn võ Vovinam 2018, Huy chương đồng Giải thể thao học sinh TP.HCM môn võ Vovinam 2018, Huy chương bạc bóng ném Giải thể thao học sinh Quận 3 2015-2016 và 2016-2017, Giải 3 cuộc thi Ảnh online Lễ hội Áo dài 2024, Tình nguyện viên các dự án “Mùa hè xanh”,...Những thành tích này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực, tài năng của Hoàng Huyên mà còn cho thấy sự đa năng, năng động của cô gái trẻ.

Hồ Thị Hoàng Huyên quan niệm rằng, một người đẹp không chỉ cần có nhan sắc mà còn phải có tri thức, kỹ năng và tấm lòng nhân ái. Cô luôn cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tham gia các hoạt động xã hội để trở thành một người đẹp toàn diện.

Hoàng Huyên chia sẻ: “Là một người đẹp, mình không muốn bản thân chỉ có nhan sắc. Bên cạnh đó, mình còn muốn trở thành một người đẹp có tri thức, giỏi văn giỏi võ, và truyền được cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang chênh vênh ngoài kia. Bởi vì, không điều gì là không thể. Vấp ngã ở đâu thì ta đứng dậy ở đó. Không bao giờ lùi bước, đích đến sẽ rất gần với chúng ta”.

Với danh hiệu Á Khôi 1 Miss HUTECH 2025, Hồ Thị Hoàng Huyên đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Cô cũng có những kế hoạch cụ thể cho tương lai. Hoàng Huyên cho biết, dự định trong tương lai, cô sẽ tiếp tục trau dồi tri thức và thực hiện sứ mệnh của bản thân. Truyền động lực, truyền cảm hứng và thực hiện các dự án cộng đồng, tạo các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, là một người giúp ích cho đời và là công dân gương mẫu.

Bên cạnh đó, Hoàng Huyên mong muốn sử dụng tiếng nói, sức ảnh hưởng của bản thân để truyền cảm hứng cho giới trẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

