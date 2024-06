Bình Dương: Tri thức trẻ tình nguyện nâng cao năng lực số cho hơn 3.000 thanh thiếu niên

SVVN - Hưởng ứng Ngày không dùng tiền mặt 16/6, trong tháng 6/2024, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và VNPT Bình Dương tổ chức hành trình 'Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Bình Dương'.

Chương trình do Đội hình tri thức trẻ tình nguyện là cán bộ công an và nhân viên VNPT tuyến tỉnh, huyện tham gia tập huấn các kiến thức cơ bản về ý nghĩa và vai trò của thanh niên trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, các ứng dụng chuyển đổi số do chính phủ và tỉnh triển khai.

Hành trình dự kiến sẽ giúp nâng cao năng lực số cho hơn 3.000 thanh thiếu niên, đặc biệt là thành viên tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Những hình ảnh của Hành trình: