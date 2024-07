Chị Nguyễn Phương Thuý tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An

SVVN - Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương chọn cử 69 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN. Chị Nguyễn Phương Thuý - Bí thư Tỉnh Đoàn, tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa mới.

Ngày 13/7, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra, với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khoá II.

Thanh niên Nghệ An hiện có hơn 700.000 người, chiếm khoảng 22,5% dân số toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", công tác Hội và phong trào thanh niên Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào những thành tựu toàn diện của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện được 490 công trình thanh niên các cấp, hơn 3.500 công trình, phần việc cấp cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới; làm mới hơn 157 km, tham gia tu sửa 285 km đường giao thông nông thôn; xây mới, 4 cầu nông thôn, cầu vượt lũ. Những công trình này là sự hỗ trợ lâu dài, có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống người dân những nơi được thụ hưởng.

Tuổi trẻ Nghệ An không chỉ dấn thân trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, mà trong lĩnh vực kinh tế, Nghệ An ngày càng có nhiều tấm gương người trẻ vượt khó để lập nghiệp thành công, với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Hơn 1.800 mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên xây dựng và hàng vạn công trình, phần việc trên các vùng phên dậu của Nghệ An là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh mà tuổi trẻ đã và đang thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, tổng kết nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu xác lập từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc và góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà hiện thực hoá chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đưa Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa”.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng, đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu được đúc rút ra để Đại hội cùng nhau thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã triển khai nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, trong đó, các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VII, gồm 69 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Phương Thuý tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An khoá VII đã tiến hành hiệp thương cử 21 anh, chị vào Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử 7 Phó Chủ tịch Hội khóa VII, gồm: Anh Cao Xuân Thảo (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An), chị Lô Thị Trung Hiếu (Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An), anh Nguyễn Đàm Văn (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Đình Khánh (Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An), anh Đinh Ngọc Khang và anh Đặng Đức Hiếu (Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện Nghệ An).

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Ban Kiểm tra, gồm 5 anh, chị; trong đó, anh Cao Xuân Thảo được hiệp thương cử giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII.