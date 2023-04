Chính thức khởi tranh giải thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ 9.

SVVN - Lễ khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam Khu vực 1, mùa thứ 9, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 1 - 2/4, 64 đội thi đến từ 40 trường đại học thuộc Khu vực 1 tranh tài nội dung thi đấu Bóng rổ 3x3 với những trận đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn, trình độ các đội thi đấu đồng đều, góp phần mang tới một bầu không khí thi đấu sôi nổi, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Phát biểu khai mạc giải đấu, chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Đánh dấu cột mốc 10 năm Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam được tổ chức, VUG 2023 thật sự đã vươn tới một tầm cao mới với quy mô mở rộng và sự đồng hành, góp sức của các đối tác đầy tiềm năng. Chung một mục tiêu, sứ mệnh là mang tới cho thế hệ sinh viên Việt Nam nguồn năng lượng tích cực, lối sống năng động, và một đời sống thể chất, tinh thần phong phú, chúng tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ khuấy động tinh thần thể thao và mang tới cho các bạn sinh viên một mùa giải thật nhiều niềm vui”.

Đặc biệt, trong mùa giải đầu tiên được tổ chức, bộ môn Bóng rổ 3x3 đón nhận sự tham gia của một số đội thi đấu đặc biệt đến từ các trường đại học, học viện không có tổ chức Hội Sinh viên, có thể kể tới những trường ĐH quốc tế như RMIT, ĐH Anh Quốc Việt Nam cho tới những trường như ĐH Phenikaa, ĐH FPT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (Vietnam University Games) là sân chơi thể thao lớn và uy tín nhất dành cho sinh viên tại Việt Nam với 10 năm thành lập và phát triển dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và các đối tác phối hợp thực hiện. Nhằm mục tiêu phát động phong trào thể dục, thể thao trong thế hệ thanh niên - sinh viên trên toàn quốc, VUG đã mang lại phong cách sống mới, năng động và khỏe mạnh cho hàng triệu sinh viên trên toàn quốc, xây dựng niềm tự hào và tình yêu với chính ngôi trường của các bạn trẻ đang theo học.

Giải được tổ chức hàng năm với mong muốn thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao của sinh viên trong cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào "sinh viên 5 tốt", tạo ra lớp sinh viên hội đủ các tiêu chí "đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt". Hướng tới khuyến khích phong cách sống khoẻ mạnh, năng động trong thế hệ trẻ, sau một thập kỷ, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam đã vươn tầm trở thành giải thể thao bán chuyên nghiệp được sinh viên và cộng đồng đón chờ mỗi năm học, tạo nên sân chơi ý nghĩa, góp phần gắn kết tinh thần đồng đội, thắt chặt tình yêu trường lớp, bè bạn trong hàng triệu sinh viên.

Trong mùa giải năm nay, Bóng đá sân 11, Bóng rổ 3x3 và Thể thao điện tử là các bộ môn mới được bổ sung vào cơ cấu giải đấu. Với thời gian và điều lệ tổ chức được thiết kế riêng cho từng bộ môn, môn thi Bóng rổ 3x3 và Nhảy đối kháng sẽ chính thức khởi động trên toàn quốc ngay sau lễ khai mạc tại hai khu vực Bắc - Nam. Lịch thi đấu của cả 2 bộ môn được thực hiện gói gọn trong tháng 4 và tháng 5/2023. Các bộ môn còn lại của giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 5 - 11/2023.

Mở màn với bộ môn Bóng rổ 3x3 và Nhảy đối kháng Dance Battle, VUG thu hút hơn 140 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện khắp cả nước. Với khẩu hiệu Warrior Mode On – Let the fun begin cùng với sự đồng hành đến từ các đơn vị tổ chức T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và các đối tác hứa hẹn sẽ tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các bạn sinh viên. Khi tinh thần chiến binh được "bật", chính là lúc cuộc vui của những trận đấu gay cấn bắt đầu.

Tham gia giải đấu, bên cạnh tinh thần đội nhóm và niềm tự hào - tình yêu trường lớp được đánh thức trong mỗi sinh viên, các cá nhân và đội nhóm xuất sắc giành chiến thắng của các bộ môn tại mỗi khu vực và trên toàn quốc còn có cơ hội nhận được bằng khen, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng giá trị từ Ban Tổ chức.