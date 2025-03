Điểm tin K-biz ngày 19/3: Lee Jun Ki phủ nhận cáo buộc trốn thuế, sự thật tai tiếng giữa Kim Soo Hyun và Lee Sa Rang

SVVN - Một ngày với rất nhiều tin tức 'bất ổn' của giải trí Hàn Quốc.

Juyeon và Rei sẽ tham gia Asia Star Entertainer Awards 2025

Asia Star Entertainer Awards 2025 là chương trình trao giải mới do Newsen và tạp chí @star1 khởi xướng nhằm vinh danh những nghệ sĩ K-pop hàng đầu và những ca sĩ châu Á đã thắp sáng sân khấu thế giới trong năm qua. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức và sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 28 và 29/ 5. Juyeon của THE BOYZ và Rei của IVE sẽ là MC vào ngày 28/ 5. Mùa đầu tiên của ASEA, được tổ chức vào tháng Tư năm ngoái, có sự góp mặt của Stray Kids, nhóm đã giành được 3 giải thưởng, bao gồm Giải thưởng lớn (Daesang). Những nghệ sĩ đáng chú ý khác như TXT (TOMORROW X TOGETHER), DAY6, TREASURE, Taemin của SHINee và Creepy Nuts đã thu hút khán giả bằng những màn trình diễn của họ.

Asia Star Entertainer Awards 2025 sẽ trao giải cho các hạng mục: Nhóm nhạc xuất sắc nhất, Solo xuất sắc nhất, Nhạc Trot xuất sắc nhất, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Nghệ sĩ do người hâm mộ bình chọn (Ca sĩ, Diễn viên, Nữ diễn viên), Cặp đôi do người hâm mộ bình chọn, Thần tượng thế hệ thứ 5 do người hâm mộ bình chọn, Nhân vật do người hâm mộ bình chọn. Việc bình chọn sẽ bắt đầu vào ngày 18/3 thông qua các nền tảng như PODOAL của Fanbridge, IDOLCHAMP của MBC Plus và My 1 Pick của FSN.

'Nữ thần thế kỷ 21' Han So Hee trở lại gây chú ý cực cao bên cạnh Jeon Jong Seo

Project Y là bộ phim tội phạm kể về Mi Seon (Han So Hee) và Do Kyung (Jeon Jong Seo), hai người bạn thân không có gì ngoài nhau. Tuyệt vọng muốn thoát khỏi thực tế khắc nghiệt của mình, họ lập kế hoạch đánh cắp 8 tỷ won (khoảng 5,48 triệu đô la) vàng thỏi và biến mất không dấu vết.

Han So Hee chia sẻ về bộ phim: “Lần đầu chọn bộ phim này, tôi nghĩ đây là bộ phim mà mình chỉ có thể làm ở độ tuổi này, tại thời điểm này. Nếu tôi trẻ hơn hoặc lớn hơn 5 tuổi, tôi sẽ không cảm thấy như vậy. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa sự táo bạo của tuổi trẻ và sự trưởng thành vừa phải. Tôi thậm chí còn cảm thấy như đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Với bạn diễn Jeon Jong Seo, tôi tự tin rằng chúng tôi rất hợp nhau và có thể tạo ra sự kết hợp tốt nhất có thể giữa hai nữ diễn viên có cùng độ tuổi".

Cư dân mạng lại 'phẫn nộ' trước mối quan hệ tai tiếng giữa Kim Soo Hyun và Lee Sa Rang

Lee Sa Rang, còn được biết đến với biệt danh Lee Jae Hyun và Lee Ro Be, được giới truyền thông giới thiệu là anh họ của nam diễn viên Kim Soo Hyun. Năm 2017, anh trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi lớn sau khi Dispatch đưa tin chấn động về việc anh thành lập công ty sản xuất Cove Pictures và đạo diễn bộ phim Real dưới hai cái tên giả trong nỗ lực rõ ràng là nhằm che giấu mối quan hệ thực sự của anh với Kim Soo Hyun. Một số cư dân mạng đã đào sâu vào phả hệ của Kim Soo Hyun để tìm ra bí ẩn về Lee Sa Rang. Theo một số suy đoán lan rộng, Lee Sa Rang là con trai của mẹ ruột Kim Soo Hyun và người chồng đầu tiên của bà. Kim Soo Hyun là con trai của người chồng thứ hai của bà. Trong khi đó, cha ruột của Kim Soo Hyun có người vợ thứ hai và con của họ là ca sĩ Kim Joo Na.

Sau khi bộ phim được phát hành, nó đã bị chỉ trích dữ dội vì không chỉ thiếu cốt truyện và kỹ thuật quay phim mà còn là cách sử dụng diễn viên nữ trong phim có vấn đề. Dispatch đã viết: "Các nữ diễn viên chỉ được sử dụng cho các cảnh liên quan đến tình dục, ma túy và sòng bạc". Đáng chú ý, nữ ca sĩ kiêm diễn viên quá cố Sulli đã phải chịu phản ứng dữ dội vì cảnh khỏa thân của mình trong phim.

Đáng chú ý, Lee Sa Rang cũng là người đồng sáng lập Gold Medalist. Gần đây, bài viết này của Dispatch lại xuất hiện trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, khiến dư luận càng thêm 'cay đắng' về Kim Soo Hyun.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số thương hiệu trong nước đã xóa Kim Soo Hyun khỏi quảng cáo của họ, bao gồm: Prada, Shinhan Bank, Homeplus,Tous les Jours, Dinto, Shabu All Day, Eider. Phản ứng dữ dội của quốc tế dường như đang 'leo thang' nhanh hơn cả ở Hàn Quốc. Các video lan truyền trực tuyến cho thấy các nhãn hàng, chương trình hiện đang nhanh chóng xóa các tư liệu quảng cáo có sự góp mặt của Kim Soo Hyun. Với phản ứng của dư luận đang chống lại Kim Soo Hyun, nhiều thương hiệu dự kiến ​​sẽ xem xét lại hợp đồng của họ với nam diễn viên trong những ngày tới. Ngoài ra, một số câu lạc bộ người hâm mộ Trung Quốc đã đóng cửa và sự chỉ trích trực tuyến đối với nam diễn viên đang gia tăng. Trong một tuyên bố được chia sẻ bởi một cá nhân tự nhận là người quen thân thiết với Kim Soo Hyun mới đây thì nam diễn viên hiện đang ở với gia đình có thể với anh họ hoặc cha mình để tránh bị làm phiền và ổn định lại tinh thần.

Lee Jun Ki phủ nhận cáo buộc trốn thuế, xác nhận đã nộp đủ

Công ty quản lý của Lee Jun Ki, Namoo Actors, đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến khoản đánh giá thuế bổ sung khoảng 900 triệu won (khoảng 620.000 đô la) do cơ quan thuế áp đặt: "Lee Jun Ki đã trải qua cuộc kiểm toán thuế định kỳ của Cục Thuế Gangnam vào năm 2023 và bị đánh thuế bổ sung. Tôn trọng quyết định của cơ quan thuế, anh ấy đã nộp đủ số tiền. Việc đánh thuế này là kết quả của sự khác biệt trong cách giải thích và áp dụng luật thuế giữa đại diện thuế của chúng tôi và cơ quan thuế, đánh dấu một quyết định khác với các thông lệ đánh thuế trước đây. Lee Jun Ki đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình một cách thiện chí dưới sự hướng dẫn của cố vấn thuế. Cả Namoo Actors và Lee Jun Ki sẽ tiếp tục duy trì việc tuân thủ pháp lý và thủ tục với tư cách là một công ty và công dân có trách nhiệm của Hàn Quốc". Điều này phát sinh từ việc Namoo Actors trả tiền thù lao xuất hiện của Lee Jun Ki không phải trực tiếp cho anh mà cho JG Entertainment, một công ty tư nhân mà anh đồng sáng lập với cha mình, vào năm 2014. Sau đó, JG Entertainment đã báo cáo khoản thu nhập này là doanh thu của công ty và nộp thuế doanh nghiệp tương ứng.

Vấn đề chính trong quá trình kiểm toán là tính hợp pháp của giao dịch hóa đơn thuế giữa Namoo Actors và JG Entertainment, công ty do Lee Jun Ki và cha anh thành lập. Câu hỏi đặt ra là liệu khoản thu nhập liên quan có nên được coi là thuế doanh nghiệp đối với JG Entertainment, hay thuế thu nhập cá nhân đối với Lee Jun Ki. Không có cáo buộc trốn thuế hoặc hành vi sai trái nào khác được đưa ra trong quá trình kiểm toán.

Yiren của EVERGLOW chia sẻ về khó khăn tài chính

Wang Yiren, thành viên nhóm nhạc EVERGLOW, gần đây đã chia sẻ những khó khăn của mình với tư cách là một thần tượng, tiết lộ rằng mặc dù đã hoạt động trong ngành được 6 năm, nhưng cô vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào từ các hoạt động của nhóm.

Thông qua một nền tảng giao tiếp với người hâm mộ, Yiren chia sẻ thêm: "Mặc dù vậy, tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp này. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho các buổi lưu diễn, vì muốn cho người hâm mộ thấy một sân khấu tuyệt vời”. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự hối tiếc: “Tôi luôn cảm thấy tiếc vì chúng tôi không thể mang đến cho các bạn những bài hát và buổi biểu diễn mới thường xuyên hơn”.

Người hâm mộ đã rất 'sốc' khi biết rằng một nhóm nhạc nữ 6 năm tuổi vẫn chưa thấy bất kỳ khoản lợi nhuận tài chính nào và nhiều người bày tỏ lo ngại về tương lai của EVERGLOW. Ra mắt vào ngày 21/3/2019, dưới sự quản lý của Yuehua Entertainment Korea, EVERGLOW là một nhóm nhạc nữ đa quốc gia gồm 6 thành viên: E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha và Yiren. Các bài hát 'hit' của họ gồm: ZOMBIE, SLAY, Pirate, FIRST, và DUN DUN. Nhóm đã có chuyến lưu diễn 2023 EVERGLOW US TOUR ALL MY GIRLS thành công và trở lại vào tháng 6/2023 với album đơn thứ năm ZOMBIE. Yiren lần đầu tiên được công nhận thông qua chương trình thử giọng sống còn của Mnet, PRODUCE 48.