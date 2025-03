Giải mã sức hút 'đu' phim concert idol

SVVN - Giờ đây, các fan có thể thỏa thích mang theo lighstick, poster hòa cùng 'sức nóng' của các concert đình đám thế giới ngay tại rạp phim. Đây là xu hướng mới đầy hấp dẫn và được giới trẻ cực kỳ đón nhận.

Không phải từ phim concert (phim tài liệu) Anh trai say hi - Kẻ phản diện tạo nên người hùng, mà trong năm 2024 đã chứng kiến cuộc đổ bộ của một loạt phim concert kéo theo xu hướng ra rạp 'đu idol' của giới trẻ.

Nổi bật nhất có thể kể đến The Eras Tour Movie của Taylor Swift, BTS Yet to Come in Cinemas, BlackPink World Tour Born Pink In Cinemas, Tri Âm The Movie: Người giữ thời gian của Mỹ Tâm, hay trước đó còn có Sky Tour: The Movie của Sơn Tùng M-TP…

Ngoài ra, Suga: Agust D Tour D-Day the Movie, IU Concert: The Golden Hour, Renaissance: A Film By Beyoncé của Beyoncé đã khuấy đảo từ online đến offline khi các suất chiếu liên tục 'cháy vé', trên mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh về các buổi hoà nhạc đầy cảm xúc.

Một khảo sát đến từ CJ CGV Việt Nam với hơn 5.200 phản hồi, 71% người được khảo sát cho biết sẵn sàng tham dự concert online tại rạp chiếu phim. Sức hấp dẫn của việc đi xem phim concert chính là sự gần gũi và có thể cùng nhau gặp gỡ các fan khác. Họ có chung đam mê, chung một thần tượng và có thể tương tác ngay tại rạp phim y như đang xem concert ở ngoài sân khấu thật.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Nội dung của CJ CGV Việt Nam cho biết, hiện nội dung phim concert chiếu rạp vẫn còn nhiều tiềm năng ở Việt Nam, bởi lượng khán giả ra rạp xem phim thực tế khoảng từ 6 - 8 triệu người, chưa được 10% dân số.

Thanh Trúc (khán giả từng xem phim concert của BLACKPINK) chia sẻ: "Mình bỏ lỡ đợt concert của nhóm tại Hà Nội nên khi phim concert của BLACKPINK công chiếu thì phải đi xem cho bằng được. Trải nghiệm của mình rất tuyệt vời vì bầu không khí vẫn rất 'nóng' khi cùng hoà giọng với mọi người. Đây không còn là buổi xem phim thông thường mà mình cùng các bạn có thể 'quẩy' tưng bừng cùng âm nhạc của thần tượng".

Ông Ko Jae Soo – Tổng Giám đốc của CJ CGV Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến những concert chiếu rạp đặc sắc của các 'ngôi sao' hàng đầu thế giới và các màn trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ Việt Nam. Suốt 2 năm hình thành và âm thầm hoạt động, chúng tôi đã từng bước biến những phòng chiếu vốn im lặng trở nên cực kỳ sôi động với tiếng reo hò hoà cùng giai điệu của fan âm nhạc".

Theo ông Ko Jae Soo, trong tương lai, họ sẽ tiếp tục phát triển đa dạng mảng stage, mở rộng sang các loại hình sân khấu khác, có thể kể đến hài kịch, nhạc kịch, trình diễn trực tiếp… hứa hẹn đem lại những trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho khán giả. Điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của những loại hình giải trí mới mẻ như phim concert tại các hệ thống rạp chiếu.

Là 'fan cứng' của ca sĩ Mỹ Tâm, Nguyễn Hoà rất mong chờ các dự án của thần tượng. Không chỉ tham dự concert mà Hoà còn đi xem ủng hộ thần tượng khi phim về đêm diễn Tri âm The Movie: Người giữ thời gian công chiếu. "Quan trọng là mình cảm thấy được sự gần gũi và kết nối nhiều hơn giữa fan và thần tượng. Tại những buổi xem phim chung như thế, mình lại được đắm mình trong âm nhạc và kết thêm nhiều bạn bè mới", Nguyễn Hoà nói.

Không chỉ góp phần thay đổi thói quen 'đu idol', việc kết nối giữa các fan và thần tượng còn giúp tạo nên những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Như khi bộ phim tài liệu của mình rời rạp với doanh thu 12 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam) thì Mỹ Tâm đã cảm ơn sự ủng hộ của các fan và dùng toàn bộ lợi nhuận từ bộ phim để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn và góp sức cho các bạn hiếu học.

Không ngoài dự đoán, hai chương trình 'siêu hot' của năm qua là Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ tạo nên nhiều thay đổi trong thói quen thưởng thức âm nhạc của giới trẻ như đi xem concert, dự fan meeting mà còn bùng nổ với phim concert. Ngoài Anh trai say hi - Kẻ phản diện tạo nên người hùng, sắp tới còn có Anh trai vượt ngàn chông gai The Movie hứa hẹn sẽ còn 'gây sốt' hơn.