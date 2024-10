Hành trình trở thành thủ lĩnh sinh viên của nam sinh trường ĐH Sư phạm TP. HCM

SVVN - Trần Đình Phong (năm thứ ba, ngành Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) mong muốn trở thành "Thủ lĩnh sinh viên năm 2024”, với khát khao cống hiến và xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp.

Bắt đầu từ con số 0

Đình Phong chia sẻ, khi còn học phổ thông, anh chưa tham gia nhiều công tác và các hoạt động vì dành phần lớn thời gian của mình cho việc học tập. Tuy nhiên, kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Phong luôn đau đáu: “Phải làm gì để cuộc sống đại học của mình nhiều màu sắc hơn?”. Anh may mắn bén duyên với công tác Đoàn - Hội sau lần tham gia cuộc thi “Psy’s New Factor” mùa 5, năm 2022, do Đoàn - Hội (khoa Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) tổ chức.

Đình Phong bồi hồi nhớ lại: “Khi mình tham gia cuộc thi, được gặp những con người vô cùng thú vị, được tiếp xúc gần hơn với công tác Đoàn - Hội và hiểu được công tác đó vui như thế nào, thấy được giá trị của nó ra sao. Từ đó mình bắt đầu bén duyên với nó”.

Trong ba năm học đại học, Đình Phong từ một người không mấy mặn mà với hoạt động và công tác Đoàn, anh đã nỗ lực để trở thành Uỷ viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Sau gần hai năm công tác Đoàn - Hội, anh nhận được Bằng khen của BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' năm 2024”, được nhận Bằng khen của Hội Sinh viên TP. HCM vì "Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Hội, phong trào sinh viên thành phố". Cùng với tập thể sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM, anh góp phần để nhận về Giải thưởng 'Bồ câu trắng' cho giải pháp “Xây dựng biển đảo quê hương”. Đối với Phong, mỗi dấu mốc đều vô cùng có ý nghĩa với anh, anh luôn lấy đó làm động lực trong xuyên suốt chặng hành trình của mình.

Vào vòng chung kết “Thủ lĩnh sinh viên 2024”

Biết tin mình lọt Top 6 Hội thi Thủ lĩnh sinh viên 2024, Đình Phong vừa vui, vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa hồi hộp và hơi lo lắng: “Vui vì tự hào mình được đại diện cho Hội Sinh viên trường đứng vào Top 6 để tranh đấu với các bạn. Lo lắng vì ở đây, năm bạn còn lại là năm bạn cực giỏi và mình đã biết các bạn thông qua công tác, hoạt động, cũng như là các danh hiệu mà các bạn đã có”.

Trên hành trình tham dự cuộc thi, không tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn. Đối với anh, khó khăn lớn nhất có lẽ là làm sao để có thể cân bằng thời gian giữa việc tham gia các hoạt động bên ngoài và học tập trên trường lớp. Phong chia sẻ, anh vượt qua những thử thách ấy là nhờ vào sự kỷ luật với bản thân và tìm được cho mình những người bạn tốt, giúp đỡ anh trong quá trình học tập.

Ngoài ra, anh còn tìm thấy cho mình niềm vui riêng khi có thể vận dụng những kiến thức chuyên môn thuộc về ngành học của anh vào các hoạt động công tác Đoàn - Hội.

Tạo ra giá trị có ích cho sinh viên và cộng đồng

Đến với hội thi “Thủ lĩnh sinh viên 2024”, nam sinh tận dụng khả năng về chuyên ngành Tâm lý học của mình để phục vụ cộng đồng.

“Các kiến thức mà mình đã học trên giảng đường, trong các học phần, mình muốn lấy nó để làm chất liệu cho mình tham gia các hoạt động và gần như các hoạt động mình tham gia đến bây giờ đều gắn liền với việc phát huy chuyên môn ngành học của mình”, Đình Phong chia sẻ.

Đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, mong muốn giúp đỡ sinh viên và tạo ra các giá trị tích cực là mục tiêu mà Phong luôn theo đuổi. Đó cũng chính là động lực lớn lao nhất để thôi thúc anh trở thành một thủ lĩnh sinh viên, ghi danh mình vào danh sách những thí sinh xuất sắc nhất.

“Không cần phải là Quán quân mình mới làm được cái gì. Khi bản thân mình là một người cán bộ Hội, mình là một thủ lĩnh sinh viên cũng đã phải suy nghĩ rằng mình cần phải làm những gì cho các bạn sinh viên ngoài kia? Và kim chỉ nam để anh hoạt động chính là: Mình phải làm gì để giúp đỡ các bạn sinh viên ngoài kia đây?”, Đình Phong bày tỏ.

Nhận xét về cấp Phó của mình, Nguyễn Minh Uyên - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM cho biết: “Phong là một người rất tích cực và năng nổ, luôn sẵn sàng tham gia những nhiệm vụ. Nói về điểm nổi bật, nổi trội thì Đình Phong giỏi đều ở tất cả các mảng, nhưng đặc biệt Đình Phong rất giỏi gắn kết mọi người”.