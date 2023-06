MC Khánh Vy gợi ý những việc cần làm trước ngày thi tốt nghiệp THPT

SVVN - MC Khánh Vy gửi lời chúc các bạn sĩ tử trước khi bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: "Bình tĩnh - Tự Tin - Chiến thắng - May mắn" và cùng làm hết sức mình.

SVVN - Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.