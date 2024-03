Những mẫu hoa hồng ngập tràn ngày 8 tháng 3

SVVN - 'ME: be yourself' là chương trình được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy, khích lệ các bạn trẻ hãy tự tin là chính mình, trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân do nhóm sinh viên đến từ lớp Truyền thông chính sách 38 - Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyền truyền tổ chức.