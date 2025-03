Nữ sinh Gen Z xuất sắc chinh phục học bổng du học thạc sĩ từ 4 ngôi trường Mỹ

SVVN - Nguyễn Bá Thiên Kim (cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM) nổi bật với bảng điểm tốt nghiệp ĐH, GPA tuyệt đối 4.0/4.0, IELTS 7.5. Đặc biệt, cô đã xuất sắc chinh phục học bổng từ 4 trường đại học để du học lên bậc thạc sĩ ở Mỹ.

Trong quá trình học tập, Thiên Kim đã nỗ lực không ngừng và được các thầy cô hướng dẫn tận tình nên gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong nghiên cứu, như: 2 giải nghiên cứu khoa học cấp trường, 2 bài nghiên cứu hội thảo quốc tế và 2 bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế.

Cô gái sinh năm 2003 xem việc du học là mục tiêu lâu dài để hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp trong tương lai. Vì thế, Thiên Kim nỗ lực học tập và đã được 4 đại học ở Mỹ đề nghị cấp học bổng cho bậc thạc sĩ, lần lượt là: Washington University in St. Louis; University of Pittsburgh; University of Colorado Boulder và Arizona State University. Nhưng theo nguyện vọng cá nhân, tháng 8/2025 tới đây, Thiên Kim sẽ quyết định du học tại ngôi trường ngoài danh sách nhận học bổng là University of Southern California, toạ lạc ở Los Angeles, Mỹ.

Vốn có tư duy về tài chính - kinh tế, Thiên Kim sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, ngành Master of Science of Supply Chain Management (STEM) - Quản trị chuỗi cung ứng. Cô chia sẻ: “Ở bậc đại học, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều với ngành học này. Việc du học nước ngoài là con đường để mình tu nghiệp, trau dồi kiến thức, đổi mới về công nghệ và tư duy. Từ đó, mình sẽ quay về và áp dụng kiến thức đã học tại quê nhà Việt Nam”.

Thiên Kim "bật mí" những yếu tố giúp bản thân đạt được thành tích học tập cao và giành học bổng du học như hiện tại là nhờ sử dụng quỹ thời gian trong học tập khá tốt, vừa cân bằng việc học, việc làm thêm, các dự án cá nhân, vừa nghiên cứu khoa học và tham gia những hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Mỗi lúc gặp áp lực trong học tập và cuộc sống, âm nhạc là người bạn động viên tinh thần cho Thiên Kim. Hiện tại, cô dành nhiều thời gian luyện tập các loại nhạc cụ và có thể chơi bài bản 4 loại nhạc cụ: trống, piano, violin và guitar.

Đặc biệt, hồ sơ xin ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ của Thiên Kim ghi điểm lớn về mặt học thuật, khi điểm GPA ở mức tuyệt đối 4.0/4.0, IELTS 7.5, cùng những kinh nghiệm nghiên cứu, các thành tích về nghiên cứu khoa học. Những điều này đều được cô thể hiện chi tiết trong CV ứng tuyển, thư động lực và thư giới thiệu. Thiên Kim chia sẻ thêm: “Ngoài việc học, mình từng là thành viên, đồng sáng lập một ban nhạc indie. Mình và nhóm từng tham gia các cuộc thi âm nhạc như HOZO, Band Đấu và đã ra mắt 4 sản phẩm âm nhạc. Có thể, chính điều này đã tạo nên dấu ấn cá nhân khi mình nộp đơn vào trường đại học Mỹ và giành học bổng thành công”.

Bài luận cũng là yếu tố được Thiên Kim chú tâm. Nữ sinh mất gần hơn 6 tháng để hoàn thành các bài luận gửi ứng tuyển. Do chuẩn bị bài luận quá sớm, vào giai đoạn Thiên Kim nộp hồ sơ thì mới phát hiện ra các trường đã cập nhật đề mới. Do đó, toàn bộ đề trước đó cô làm đều là đề cũ và phải ‘chạy nước rút’, viết lại từ đầu. Tuy nhiên, do vừa phải đảm bảo việc học ở trường, vừa phải dành thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ học bổng nên gần như ngày nào nữ sinh cũng phải thức khuya và tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện. Điểm chung trong các bài luận hoàn thiện, đó là Thiên Kim nhấn mạnh về kinh nghiệm nghiên cứu, cùng các thành tích, giải thưởng đã nhận. Thiên Kim cũng nêu rõ mục tiêu, định hướng của bản thân ở hiện tại và tương lai.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Thiên Kim cho biết: “Nếu có cơ hội, mình sẽ thử sức học lên nghiên cứu sinh, bởi bản thân cảm thấy khá phù hợp với con đường học thuật. Sau đó, mình có thể quay về Việt Nam làm giảng viên”, Thiên Kim bày tỏ.