SVVN - Ngày 3/3, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tháng Ba biên giới”, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cấp T.Ư, tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2023), 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023) và Tháng Thanh niên 2023.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Đoàn Thị Hậu - Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng; cùng sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và bà con nhân dân địa phương.

Đây là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", được T.Ư Hội LHTNViệt Nam triển khai từ ngày 1 - 31/3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn. Năm nay, chương trình cấp T.Ư được tổ chức tại 3 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Cùng với tỉnh Lạng Sơn, chương trình “Tháng Ba biên giới” diễn ra đồng loạt tại tất cả các tỉnh giáp biên trên cả nước. Tháng Ba hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước.

“Đây cũng là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa”, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Năm 2023, Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, Chương trình được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm: Thứ nhất là nhóm hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới, trong đó sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong công tác tuyên truyền để tăng tính lan tỏa; thứ hai là nhóm các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; thứ ba là nhóm các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới, xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được thiết kế với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”. Trong khuôn khổ Lễ ra quân cấp T.Ư, nhiều phần quà ý nghĩa đã Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho lực lượng Biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn giáp biên giới 3 tỉnh Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Trị, trong đó nổi bật như: Tặng 190 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 300 suất học bổng, 40 chiếc xe đạp và 1.000 áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên, hỗ trợ 3.000 cây tre cho mô hình “Lũy tre biên giới Việt”, tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.300 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Với tổng giá trị các phần quà, công trình, phần việc trong Chương trình là hơn 7,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới tổ chức đồng loạt các hoạt động “Tháng Ba biên giới” tại các địa bàn biên giới khó khăn, với Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới” gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội...