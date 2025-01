‘Tết trọn niềm vui’ năm 2025 đến với bà con khó khăn tỉnh Phú Yên

SVVN - Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc Hội LHTN Việt Nam) phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Phú Yên, Lữ đoàn 682 – Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tổ chức chương trình 'Tết trọn niềm vui' năm 2025, tại Phú Yên.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12/1 đến 14/1/2025, với tổng giá trị quà tặng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài các đơn vị phối hợp, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp như: Hội Xuất bản Việt Nam, Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật, Phòng khám Đa khoa Cộng đồng Hỷ Hỷ, CLB CTXH Chuyến xe yêu thương và Cộng đồng Tình nguyện viên Phú Yên.

Với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của các cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên, chương trình nhằm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Các hoạt động của chương trình được triển khai tại các địa phương: Xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa), phường Phú Thạnh (TP. Tuy Hòa), xã An Chấn, xã An Định, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh).

Ông Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: "Chương trình 'Tết trọn niềm vui' năm 2025 là hoạt động thường niên của Trung tâm cùng các đơn vị phối hợp tổ chức, với mong muốn mang đến những món quà ấm áp, san sẻ yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng, những phần quà sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho những hộ gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, giúp họ đón một mùa Xuân trọn vẹn hơn".

Ông Hân cũng nhấn mạnh, chương trình không chỉ là dịp để các đoàn viên, hội viên thanh niên cống hiến sức trẻ mà còn là cơ hội để các bạn tích lũy kinh nghiệm, phát huy vai trò xung kích và sáng tạo trong công tác xã hội.

“Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các phong trào thanh niên, đồng thời gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái, và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nguyễn Thanh Hân nói.