Tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm hạ nhiệt giá bán căn hộ chung cư

Thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư đang đối mặt với nhiều thách thức về giá cả leo thang. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là vướng mắc về mặt pháp lý và khiến nguồn cung căn hộ trở nên khan hiếm. Để hạ nhiệt giá bán và tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững, việc tháo gỡ những rào cản pháp lý là điều cần thiết và cấp bách.

Từ sau Tết Nguyên Đán 2024, nhu cầu tìm kiếm các căn hộ chung cư để mua đã tăng đáng kể, với mức tăng lên đến 66% so với cùng kỳ. Cả TPHCM và Hà Nội đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể, lần lượt là 59% và 77% so với cùng kỳ trong việc tìm kiếm căn hộ chung cư. Nhu cầu của người dân cao đã thúc đẩy xu hướng tăng giá bán tăng mạnh ở hai thành phố lớn này. Hiện tại, trên thị trường, hầu như không còn dự án phân khúc căn hộ bình dân có giá dưới 25 triệu đồng/m².

Ở Hà Nội, mức giá bán trung bình của các căn hộ mới mở bán đã đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7% theo quý và 14% theo năm. Trong khi đó, giá bán trung bình trên thị trường thứ cấp là khoảng 32 triệu đồng/m2, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tại TP.HCM, giá bán chung cư cũng cao không kém, trung bình ở thị trường thứ cấp trong quý 3 đã đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Mức giá cao chủ yếu tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, nhất là các dự án ở vị trí gần trung tâm như quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Giá bán của căn hộ chung cư ở phân khúc sơ cấp cũng đã vượt qua mốc 60 triệu đồng/m2.

Theo một số chuyên gia, sự gia tăng đáng kể trong giá bán của căn hộ chung cư hiện nay chủ yếu xuất phát từ tình trạng khan hiếm nguồn cung. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu do những trở ngại trong hệ thống pháp lý. Các thủ tục hành chính phức tạp cùng với sự không đồng nhất trong cơ chế và chính sách đã tạo ra những khó khăn không thể giải quyết, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Do đó, việc loại bỏ những trở ngại pháp lý là yếu tố then chốt để mở rộng nguồn cung trên thị trường. Khi cung và cầu được cân bằng, giá căn hộ sẽ ổn định hơn.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã cam kết tập trung hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. Đồng thời, việc loại bỏ những trở ngại và tăng tốc độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn sẽ có tác động lan tỏa trong thị trường. Bộ cũng sẽ thành lập các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc và hướng dẫn các địa phương. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM để giải quyết ngay những vấn đề pháp lý và đề xuất cấp xử lý vấn đề vượt quyền hạn.

Bên cạnh đó, trong tương lai gần, Hà Nội, TPHCM cùng các địa phương khác cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình các dự án chung cư và nhà ở xã hội. Đặc biệt là tiến độ triển khai, giải ngân vốn và những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ về quy hoạch, đấu thầu, đấu giá, giao đất... Việc tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án bất động sản là cực kỳ quan trọng.

Việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý không chỉ góp phần hạ nhiệt giá bán căn hộ chung cư, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản. Khi các quy định pháp lý được điều chỉnh hợp lý, các dự án sẽ được triển khai thuận lợi hơn, tăng nguồn cung, ổn định giá bán. Đây là giải pháp căn cơ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở, góp phần khôi phục niềm tin vào thị trường.