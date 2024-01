Thắp 'ánh lửa' niềm tin cho người lao động khó khăn dịp Tết

Hành trình vượt sóng

Trước khi ánh bình minh kịp rải những tia nắng đầu tiên lên mặt biển, anh Bình đã chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Mỗi ngày là một chuyến đi đầy ẩn số, mỗi lần lưới được thả xuống là một lời cầu nguyện cho sự an lành và bội thu. Nhưng những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm biển đổi thay, sóng to gió lớn trở thành đe dọa thường trực đối với ngư dân như anh.

Vùng biển quê hương anh, nơi đã nuôi sống bao thế hệ, giờ đây chật vật với những thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên: Nguồn hải sản suy giảm, những cơn bão bất chợt và sự thay đổi của dòng chảy. Công việc của anh Bình và đồng đội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng không vì thế mà niềm tin trong họ bị lung lay.

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, khi mọi nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết, anh Bình và các ngư dân đôi lúc lại đối mặt với một cơn bão trên biển. Con tàu nhỏ của họ như chiếc lá mỏng manh giữa bão táp. Sóng biển cao vút, gió thổi gào thét khiến mọi công sức và kỹ năng của họ được đặt lên bàn cân. Nhưng với bản lĩnh của những người con biển cả, họ đã vượt qua cơn bão, trở về bến bờ an toàn.

Khi Tết đến, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi, nhưng với anh Bình, niềm vui lớn nhất chính là anh và đồng đội đã trở về được với gia đình. Họ không trở về với tay trắng, mà mang theo những món quà Tết ý nghĩa từ chương trình cộng đồng của T.Ư Đoàn và Bia Saigon.

Trong không khí se lạnh của buổi sáng những ngày cuối năm, anh Bình mở gói quà được gửi đến từ chương trình. Đó không chỉ là những đồ dùng vật chất, mà còn là sự quan tâm, là niềm an ủi và khích lệ tinh thần cho anh và các ngư dân khác trong những chuyến đi biển đầy rủi ro.

Anh Bình không giấu nổi niềm xúc động, anh chia sẻ với đồng đội: "Dù biển có giận dữ đến mấy, chúng ta cũng có cách để vượt qua. Những món quà này là nguồn lực vô giá giúp chúng tôi vững tin tiếp bước”.

Ánh lửa từ những gian khó

Thủy Tiên, một công nhân may mặc từng năng động và tận tụy với công việc ở ngoại ô thành phố, bỗng chốc trở thành một trong những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sự cắt giảm việc làm không chỉ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của cô mà còn đẩy cô vào trạng thái bất ổn định.

Trước dịch, Thủy Tiên sống trong nhịp độ hối hả của công việc sản xuất, mỗi ngày đều là sự nỗ lực không ngừng để cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, nhà máy cô làm việc phải đối mặt với khó khăn về đơn hàng, dẫn đến việc cắt giảm nhân sự. Đối với Thủy Tiên, đây là cú sốc lớn, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần.

Ngày Tết đến, không khí của sự sum vầy vẫn đậm đà trên khắp mọi nẻo đường, nhưng trong lòng Thủy Tiên, có một nỗi buồn man mác. Khi Thủy Tiên bất ngờ nhận được một món quà Tết từ chương trình cộng đồng do SABECO tổ chức, cô cảm nhận được sự ấm áp luôn hiện hữu xung quanh. Món quà Tết này không chỉ là nguồn an ủi mà còn là cảm hứng để Thủy Tiên mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức trao quà cho 10.400 các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Chương trình được thực hiện tại 25 tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang để đón Tết Nguyên đán.