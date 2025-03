'The Match' cuối cùng đã được chiếu sau 4 năm, phản ứng của Lee Byung Hun với Yoo Ah In khiến cộng đồng mạng chú ý

SVVN - Lee Byung Hun đã có những chia sẻ về việc hợp tác với bạn diễn gặp nhiều rắc rối của mình, Yoo Ah In, trong bộ phim 'The Match'.

Lee Byung Hun gần như chỉ tập trung vào bộ phim và khen ngợi diễn xuất của Yoo Ah In.

Lee Byung Hun chia sẻ: "Yoo Ah In rất trầm tính và kín đáo trên phim trường. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là một phần trong quá trình anh ấy tạo nên nhân vật. Tôi nhận ra rằng, anh ấy cố gắng không đánh mất bản chất của nhân vật ngay cả trên phim trường. Yoo Ah In đã làm rất tốt khi thể hiện vai diễn của mình. Tôi thực sự thích diễn xuất cùng anh ấy. Trong khi nhân vật của tôi, Cho Hun Hyun, là một diễn viên thẳng thắn và hung hăng, thì nhân vật Lee Chang Ho của Yoo Ah In lại là một người kiên định, phòng thủ, giống như một tảng đá bất động. Diễn xuất cùng Yoo Ah In khiến tôi nghĩ rằng sự tương phản rõ rệt giữa các nhân vật sẽ hấp dẫn khán giả".

Lee Byung Hun thừa nhận rằng, mọi người tham gia sản xuất bộ phim đều gặp khó khăn khi vụ bê bối ma túy của Yoo Ah In nổ ra: "Mọi người tham gia bộ phim hẳn đã lo lắng phát ốm và tự hỏi: Sẽ thế nào nếu nó không bao giờ được phát hành? Và tất nhiên, đạo diễn là người gặp khó khăn nhất. Hơn bất cứ điều gì, tôi chỉ cảm thấy thực sự vui mừng khi cuối cùng đạo diễn cũng được nở một nụ cười công bố bộ phim".

The Match kể về câu chuyện của bậc thầy cờ vây (GO) huyền thoại của Hàn Quốc, Cho Hun Hyun (do Lee Byung Hun thủ vai), sau khi thua học trò Lee Chang Ho (do Yoo Ah In thủ vai), anh đã thử thách bản thân một lần nữa để giành lại vị trí số 1 của mình. Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất vào năm 2021, cuối cùng bộ phim đã được ấn định phát sóng vào ngày 26/3 năm nay.