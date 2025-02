Từ câu thoại 'viral' trong phim 'Nụ hôn bạc tỷ', người trẻ bày tỏ quan điểm về tình yêu và tiền bạc

Gần đây, người dùng lướt TikTok hay Facebook 'phát sốt' với 'trend' lấy từ câu thoại trong phim Nụ hôn bạc tỷ của nữ đạo diễn Thu Trang, mở đầu với câu: “Giờ tao đưa mày 4 tỷ, tao kêu mày biến, mày biến không?". Nhiều nhà sáng tạo nội dụng đã lấy cảm hứng và biến tấu thành nhiều dạng nội dung hài hước. Nhiều người diễn cảnh đang hớt tóc, bán hàng, cầm vali, đeo khẩu trang, lấy mũ bảo hiểm lên xe máy đi luôn, thậm chí có người còn dùng hiệu ứng để biến mất, tan biến khỏi clip...

Bên cạnh các video 'bắt trend', nhiều cư dân mạng còn bình luận: “Không cần đến 4 tỷ đâu, chỉ 1 tỷ hoặc 10 triệu là đã đi rồi”, “đưa 4 tỷ mình tàng hình luôn”, “cứ đưa 4 tỷ cho mình ngay đi, đảm bảo không ai có thể tìm ra”, “anh chuyển khoản hay tiền mặt, em đi biệt xứ luôn, không cần dùng TikTok nữa luôn”…

Ngân Biện (Q. Bình Tân, TP. HCM) bày tỏ một cách hài hước: "Nếu có 4 tỷ từ 'trên trời rơi xuống', đầu tiên mình sẽ trích ra 1,5 tỷ để làm từ thiện, 500 triệu để chia cho người thân của mình. Còn 2 tỷ kia, mình sẽ dùng để vác ba lô lên đi khắp thế giới, học những gì mình muốn học, đến những nơi mình muốn đến. Với mình, tình yêu hay tiền bạc đều quan trọng. Nhưng ở thời đại này, chắc chắn không thể dùng câu: 'Một túp lều tranh hai trái tim vàng' để sống rồi, nên tiền bạc chắc chắn quan trọng. Còn về việc, nếu chỉ quan trọng tiền bạc mà bỏ qua tình yêu thì không thể lâu dài được, cho dù có lâu dài thì cũng không có sự vui vẻ hạnh phúc thật sự".

'Trend' này xuất phát từ câu thoại của nhân vật Tú (Ma Ran Đô thủ vai) trong bộ phim Tết Ất Tỵ Nụ hôn bạc tỷ vừa cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Câu thoại được đặt trong bối cảnh hai nhân vật Tú và Quang (Lê Xuân Tiền thủ vai) xảy ra cãi vã, xô xát. Như đã hứa hẹn, Quang đưa cho Tú 2 tỷ đồng cùng chiếc xe, yêu cầu anh rời xa Vân (nữ chính do Đoàn Thiên Ân thủ vai). Lúc này, Tú mới đáp trả: “Giờ tao đưa mày 4 tỷ, tao kêu mày biến, mày biến không?”.

Dù chỉ là một câu thoại bình thường trong phim nhưng bất ngờ lại nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người xem còn cho biết, họ đặc biệt ấn tượng với phân cảnh này. Ngoài việc đẩy cao trào thì biểu cảm diễn xuất của nam diễn viên trong phân cảnh này rất nhập vai.

'Chính chủ' cũng tự mình 'đu trend'. Diễn viên Ma Ran Đô ban đầu thì bảo: “Không, tôi chọn tình yêu" rất quyết liệt, song Ma Ran Đô lại dùng hiệu ứng để cơ thể biến mất và kết bằng câu: "Đưa 4 tỷ đây", khiến dân mạng không khỏi bất ngờ và cảm thấy vui nhộn.

Diễn viên Ma Ran Đô cũng không ngờ rằng câu thoại này lại 'viral' mạnh: "Tôi bị bất ngờ vì không nghĩ một câu thoại trong phim mà lại được mọi người thích và làm thành 'trend' như vậy, cảm thấy vui và muốn 'đu trend' liền".

Anh cũng bày tỏ quan điểm về chuyện tình yêu và tiền bạc: "Đối với tôi thì cả hai điều đó bổ trợ cho nhau. Tình yêu bao gồm tình yêu thương gia đình, bạn bè... giúp tôi có động lực kiếm tiền và khi có tiền, nó giúp tôi thực hiện được thêm nhiều điều cho tình yêu của mình".

Nhiều người còn biến tấu thêm nhiều câu chuyện thú vị gắn với câu thoại này như: "Khi mẹ người yêu đưa bạn 4 tỷ để rời xa con trai, yêu nhau 7 năm thì người yêu nói đưa 4 tỷ rồi chia tay, đang bán hàng thì khách bảo đưa 4 tỷ rồi biến mất, đang học bài thì đưa 4 tỷ rồi biến mất, đang làm việc nội trợ thì đưa 4 tỷ biến mất liền luôn…" nhằm tăng thêm tính thực tế, thú vị cho 'trend' này. Song, nếu rơi vào những tình huống như trên, nhiều người lại sẵn sàng từ chối 4 tỷ đấy, vì có những thứ còn quan trọng hơn tiền.

Hàng loạt các video liên quan đến việc “đưa 4 tỷ rồi biến mất” đã thu về hàng chục ngàn lượt tương tác cùng hàng trăm lượt bình luận tích cực, hài hước. Quỳnh Anh (Q. 10, TP. HCM) cho biết: "Mình xem Nụ hôn bạc tỷ hồi Tết và cũng rất thích câu chuyện trong phim. Nói thật, mình mà là nữ chính cũng không biết nên chọn ai giữa hai chàng trai trong phim. Còn về chuyện tình yêu và tiền bạc, mình nghĩ nên cố gắng cân bằng. Chuyện tiền bạc có thể nhạy cảm thật đấy, nhưng khi yêu nhau thì cũng nên rõ ràng và thành thật với nhau. Đừng vì chuyện tiền bạc mà đánh mất tình yêu".

Câu thoại 'viral' này có thể hiện quan điểm về tình yêu hay tiền bạc của giới trẻ hay không, theo Thạc sĩ Tâm lý học Đặng Hoàng An (trường ĐH Sư phạm TP. HCM), câu nói chỉ là một lát cắt nhỏ, không thể phản ánh hết toàn bộ câu chuyện. Nó có thể trở nên 'viral', còn chuyện tác động như nào đến tâm lý người trẻ là do cách họ đón nhận hoặc theo thang giá trị… Có nhiều cách mà người trẻ chọn 'đu trend' nào đó: Có thể để giải trí, để có nhiều tương tác, gây sự chú ý hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác sâu xa hơn.

Thạc sĩ Tâm lý học Đặng Hoàng An chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ, người trẻ bây giờ nắm bắt xu hướng rất tốt và cũng đủ thông minh để biết trong tình yêu đúng nghĩa, điều gì là quan trọng. Tiền bạc không quyết định hoàn toàn, còn nhiều yếu tố khác: Thái độ yêu, cách nói, cách làm, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn…".

Trước câu hỏi tình trạng kinh tế có tác động thế nào đến việc duy trì tình yêu bền vững, Thạc sĩ Đặng Hoàng An cho biết, các chức năng cơ bản của gia đình gồm: Chức năng kinh tế; chức năng tái sản xuất ra con người, duy trì nòi giống (chức năng sinh đẻ); chức năng xã hội hóa; chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm lý, tình cảm; chức năng chăm sóc người già và trẻ em. Dưới góc độ khoa học, vấn đề trên được xem là có liên quan tới 2 trong 5 chức năng cơ bản của gia đình và cần được dung hoà. Điều đó cũng đúng cả với mối quan hệ tình cảm của những cặp đôi trẻ.