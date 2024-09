Tuổi trẻ Quy Nhơn hào hứng với hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

SVVN - Các bạn sinh viên Quy Nhơn vừa có một ngày đầy ý nghĩa khi cùng tham gia hoạt động 'Thanh niên hành động hướng tới mục tiêu trung hòa các bon' để xây dựng một tương lai xanh, sạch hơn.

Ngày 24/9 vừa qua, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Ngày hội dành cho các bạn sinh viên với chủ đề “Thanh niên hành động hướng tới mục tiêu trung hòa các bon”. Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tìm hiểu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng hành động để bảo vệ hành tinh và xây dựng một tương lai xanh, sạch hơn.

Tại Ngày hội, các thanh niên, sinh viên đã cùng đạp xe dọc theo các tuyến phố của TP. Quy Nhơn, tuyên truyền để mọi người cùng hiểu và hướng tới mục tiêu trung hòa các bon. Đồng thời, các bạn trẻ tích cực thu gom rác thải, làm sạch môi trường để Trái Đất ngày càng xanh hơn.

Trong những năm gần đây, các loại hình thiên tai mang tính cực đoan đã xảy ra nhiều hơn, gây những thiệt hại đau thương về người cũng như tài sản. Mới đây thôi, cơn bão Yagi khi càn quét qua các tỉnh miền Bắc nước ta đã để lại hậu quả tang thương, đau lòng. Những hình ảnh làng Nủ xanh tươi với hàng chục sinh mạng bị chôn vùi dưới trận lũ quét kinh hoàng, những mái nhà chìm trong nước lũ, những lời kêu cứu được gửi lên mạng xã hội… khiến tất cả người dân Việt đều chung sức chung lòng để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn.

Nhận thức được những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đã đưa ra cam kết mạnh mẽ khống chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nước ta cũng đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nên rất cần thanh niên cùng chung tay hành động để trung hòa các bon.