1.272 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tốt nghiệp

SVVN - Sáng 4/6, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1.272 học viên khóa D46 (niên khóa 2020 – 2025). Với 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 20 học viên đạt loại xuất sắc, 277 học viên tốt nghiệp loại giỏi, khóa D46 được đánh giá là một trong những khóa học ghi dấu nhiều thành tích nổi bật nhất trong lịch sử của Học viện.

Khóa D46 tuyển sinh từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 1.272 học viên, là một trong những khóa có quy mô đào tạo chính quy lớn nhất từ trước đến nay của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Kết quả đào tạo sau 5 năm cho thấy: 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; 20 học viên đạt loại Xuất sắc (chiếm 1,6%); 277 học viên đạt loại Giỏi (chiếm 21,8%); 38 học viên được phong, thăng cấp bậc hàm Trung úy Công an Nhân dân ngay tại lễ tốt nghiệp, theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định, khóa D46 là một trong những khóa học có kết quả đào tạo toàn diện nhất, thể hiện ở quy mô lớn, chất lượng cao, tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối và số lượng sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.

Ngay từ năm thứ nhất, học viên khóa D46 đã được huấn luyện tập trung tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, tạo nền tảng vững chắc về thể lực, bản lĩnh và kỷ luật. Trong suốt quá trình học tập, khóa học không chỉ duy trì tốt kết quả học tập mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào tình nguyện, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nhiều cá nhân đạt các giải thưởng lớn cấp Bộ và cấp T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Trung tướng Trần Minh Hưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt với sự phát triển nhanh của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng, yêu cầu đặt ra với người chiến sĩ công an ngày càng cao. Ông đề nghị các tân sĩ quan “phải tiếp tục rèn luyện, học tập suốt đời, thích ứng với chuyển đổi số và kiên định với lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Trong suốt 52 năm hình thành và phát triển, Học viện Cảnh sát Nhân dân là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của lực lượng Công an Nhân dân. Nhắc khẩu hiệu hành động “chủ động – nêu gương – kỷ cương – trách nhiệm – hiệu quả”, Trung tướng Trần Minh Hưởng yêu cầu các sĩ quan trẻ phải tiếp tục kế thừa truyền thống, giữ vững phẩm chất người cán bộ công an, đồng thời phải biết vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng xã hội để xử lý tốt các tình huống trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

“Tốt nghiệp hôm nay không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới đầy thử thách. Học viện luôn là điểm tựa, là mái nhà thứ hai để các đồng chí tiếp tục học tập, phấn đấu và trưởng thành”, Trung tướng Trần Minh Hưởng nói.

Tại buổi lễ, Học viện cũng biểu dương những học viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, đại diện cho tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ sĩ quan trẻ Công an Nhân dân.