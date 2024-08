3 cặp đôi xứ Hàn khiến bạn cảm thấy 'ngọt hơn mía lùi' ngay khi vừa chớm Thu

SVVN - Jung So Min và Jung Hae In trong 'Love next door', Shin Hyun Bin và Moon Sang Min trong 'Cinderella at 2 AM' cùng Shin Min Ah và Kim Young Dae trong 'No Gain No Love' sẽ khiến bạn 'chìm đắm' trong cảm xúc ngọt ngào và đầy năng lượng tích cực trong tháng 'cô hồn'.