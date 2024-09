Bộ đôi DJ đến từ Hollywood THE HOTEL LOBBY hứa hẹn 'thổi bùng' sân khấu 'Rap Việt 2024'

SVVN - 'Rap Việt 2024' đã chính thức trở lại với những thông báo mới. Sau sự bùng nổ của dàn ban giám khảo, chương trình tiếp tục khiến khán giả tò mò khi công bố DJ mới sẽ thay thế Wukong – cái tên đã gây dấu ấn mạnh mẽ trong mùa trước. Cái tên được công bố là THE HOTEL LOBBY - bộ đôi DJ đình đám đến từ Mỹ khiến các rap fan vô cùng bất ngờ lẫn 'nghi ngờ'.

Bộ đôi DJ đình đám THE HOTEL LOBBY sẽ đảm nhận vai trò DJ trong mùa giải năm nay. Đây là một bộ đôi nghệ sĩ, nhà sản xuất, DJ đến từ Mỹ, chuyên về nhạc điện tử và pop/hiphop. Không chỉ xuất sắc trong việc sản xuất âm nhạc mà hai anh chàng này còn sở hữu kỹ năng đa dạng từ đạo diễn phim, hát, rap đến chỉ đạo nghệ thuật.

Năm 2017, Johnny Lee – thành viên gốc Việt của nhóm – giành giải thưởng Video Music Award cho "MV xuất sắc nhất" của MTV, trở thành đạo diễn gốc Việt đầu tiên nhận được vinh dự này. Bên cạnh những thành công cá nhân, THE HOTEL LOBBY còn tự hào hợp tác cùng các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Họ đã có cơ hội làm việc với những tên tuổi lớn như Maroon 5, Ariana Grande, Christina Aguilera, Sia... Sự hợp tác với những DJ/ nhà sản xuất như The Black Eyed Peas, Calvin Harris, Zedd, Tiësto, và David Guetta cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng khác, góp phần củng cố vị trí của THE HOTEL LOBBY trong cộng đồng âm nhạc quốc tế.

THE HOTEL LOBBY không chỉ dừng lại ở việc họ là bộ đôi DJ tài năng mà còn bởi họ mang trong mình sứ mệnh kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Johnny Lee, một DJ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mang trong mình niềm tự hào mãnh liệt về mảnh đất hình chữ S. Anh luôn khao khát được đóng góp và phát triển sự nghiệp âm nhạc tại quê nhà.

Tai là người bạn đồng hành cùng Johnny là người có niềm đam mê mãnh liệt dành cho văn hóa và âm nhạc Việt Nam. THE HOTEL LOBBY cũng nhấn mạnh vai trò của nhóm trong chương trình Rap Việt với tư cách là nghệ sĩ hỗ trợ: “Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm âm nhạc cho cả thí sinh và khán giả. Chúng tôi ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tập trung tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ để nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của chương trình”.

Bộ đôi còn gửi lời động viên với các thí sinh đầy tiềm năng của mùa giải mới: “Mỗi nhịp beat, mỗi giai điệu, mỗi lời rap đều là minh chứng cho tài năng của bạn. Đừng bao giờ để ai làm mờ đi ánh sáng của bạn hoặc nói với bạn rằng, giấc mơ của bạn là không thể đạt được. Tin vào chính mình, theo đuổi đam mê của bạn và hãy nhìn thấy giấc mơ của bạn bay cao hơn bao giờ hết”.

Trong các mùa trước, DJ Mie và Wukong đã "đốt cháy" sân khấu Rap Việt với những màn trình diễn đầy cuốn hút và bùng nổ. Sự thành công của họ đã tạo ra một tiêu chuẩn cao cho các DJ tiếp theo. Bộ đôi không ngần ngại cho rằng họ ngưỡng mộ thành công và sự đóng góp của các DJ như Mie và Wukong nhưng hơn hết, THE HOTEL LOBBY xem thành tích của họ là một nguồn cảm hứng chứ không phải là áp lực.

"Thị trường Việt Nam đã được chứng kiến sự phát triển đáng kể về tài năng âm nhạc, và chúng tôi đã vô cùng ấn tượng bởi những tác phẩm tuyệt vời của các nhà sản xuất và nghệ sĩ gen Z, đây cũng là độ tuổi phổ biến của các thí sinh tại Rap Việt. Sự sáng tạo, đam mê và kỹ năng chuyên môn của họ khiến THE HOTEL LOBBY tin rằng, thế hệ này có thể mang đến một chiều hướng mới mẻ và thú vị cho bức tranh âm nhạc Việt Nam, vươn xa ra thị trường quốc tế. Đó giống như thêm một chút gia vị vào một bát phở đã được nêm nếm hoàn hảo, nâng cao hương vị", bộ đôi này chia sẻ.