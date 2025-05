5 bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong đợi nhất trong tháng Năm

SVVN - Nếu bạn là người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc, tháng Năm sẽ là một tháng thú vị. Với sự kết hợp của các thể loại từ phim hài lãng mạn đến phim bí ẩn lịch sử, trinh thám, giật gân, hành động... dường như nó dành cho mọi gia đình với mọi đối tượng.

Tastefully Yours: Thước phim ghi lại cảm xúc và hương vị cuộc sống con người

Tastefully Yours có sự tham gia của Kang Ha Neul, Go Min Si, Kim Shin Rok và Yoo Soo Bin. Lấy bối cảnh thế giới ẩm thực, phim là câu chuyện tình lãng mạn về cuộc chiến giữa Han Beom Woo (do Kang Ha Neul thủ vai), người thừa kế tập đoàn trở thành 'thợ săn công thức nấu ăn' bằng cách mua lại và sáp nhập các nhà hàng nhỏ, và Mo Yeon Joo (do Go Min Si thủ vai), một đầu bếp bướng bỉnh điều hành một nhà hàng chỉ có một bàn không có biển hiệu ở Jeonju.

Dear Hongrang: Bức tranh lịch sử bí ẩn khắc họa những cảm xúc khó lý giải

Dựa trên Tangeum: Swallowing Gold của Jang Da Hye, Dear Hongrang là một bộ phim lịch sử bí ẩn khắc họa những cảm xúc khó lý giải phát triển giữa Hong Rang (Lee Jae Wook thủ vai), con trai của thương gia vĩ đại nhất Joseon đã mất tích, và người chị cùng cha khác mẹ Jae-I (Jo Bo Ah thủ vai), người duy nhất nghi ngờ danh tính thực sự của anh, khi anh trở về sau 12 năm với những ký ức đã mất.

Our Unwritten Seoul: Thông điệp an ủi ấm áp đến những người vẫn đang trên con đường trưởng thành, bất kể tuổi tác hay địa điểm

Our Unwritten Seoul là dự án đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của Park Bo Young trong hình tượng mới lạ khi hóa thân 2 vai trong 1 phim, ngoài ra còn có sự góp mặt của dàn diễn viên xuất sắc Park Jin Young, Ryu Kyung Soo... Bộ phim tình cảm tuổi mới lớn này kể về hai chị em sinh đôi, mỗi người có tính cách riêng biệt nhưng đã hoán đổi cuộc sống và danh tính, dẫn đến hành trình khám phá bản thân và mối tình lãng mạn bất ngờ. Lấy bối cảnh là Seoul, bộ phim khám phá các chủ đề về sự phát triển cá nhân, danh tính và tình yêu.

Our Unwritten Seoul cũng thu hút sự chú ý bởi đây là tác phẩm sau 4 năm của biên kịch Lee Kang, người đã để lại ấn tượng sâu sắc với May of Young (Tuổi trẻ của tháng Năm).

Hai bối cảnh chính của phim là Seoul và Duson-Ri cũng gợi lên sự tò mò trong lòng khán giả, đặc biệt khi biên kịch chia sẻ: "Tôi muốn miêu tả chúng như những không gian tồn tại với các khuôn mặt khác nhau trong trái tim của mỗi nhân vật, thoát khỏi khuôn khổ phân đôi của một thành phố ảm đạm và một quê hương nhàn nhã. Seoul và Duson-Ri trong phim sẽ được miêu tả qua con mắt của Yumi-Ji và Yumi Rae".

Good Boy: Cuộc chiến phi thường của lực lượng cảnh sát 'bất thường'

Good Boy là bộ phim hành động điều tra hài hước có sự tham gia của Park Bo Gum, Kim So Hyun, Oh Jung Se, Lee Sang Yi, Heo Sung Tae và Tae Won Seok trong các vai chính. Cốt truyện xoay quanh những người đoạt huy chương Olympic gia nhập lực lượng cảnh sát thông qua một chương trình tuyển dụng đặc biệt, trao đổi huy chương lấy huy hiệu khi họ giải quyết các tội phạm bạo lực và bất công bằng kỹ năng thể thao của mình. Kỹ năng và xuất thân độc đáo của họ khiến họ trở thành một lực lượng phi truyền thống nhưng hiệu quả chống lại những bất công trong xã hội.

Shark 2: The Storm: Cuộc chiến cấp 'bão' giữa Kim Min Suk và Lee Hyun Wook

Người hâm mộ đặc biệt mong chờ những cảnh hành động giữa hai diễn viên chính. Sự kết hợp ăn ý giữa Kim Min Suk và Lee Hyun Wook được kỳ vọng sẽ mang đến 'kỳ tích' cho bộ phim cùng các cảnh chiến đấu khó quên và sự căng thẳng đầy kịch tính.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Chae Woo Sol, do Kim Min Suk thủ vai. Sau khi thụ án tù, Woo Sol tập trung vào việc thay đổi cuộc sống và theo đuổi ước mơ trở thành võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Ngay khi anh bắt đầu xây dựng lại cuộc đời, anh va chạm với Hyun Woo Yong, một nhân vật phản diện đáng sợ, do Lee Hyun Wook thủ vai. Cuộc gặp gỡ của họ mở ra bối cảnh cho một trận chiến dữ dội và khó lường.

Ngoài ra, bạn còn có rất nhiều sự lựa chọn vốn là thể loại thế mạnh của phim Hàn trong tháng 5: