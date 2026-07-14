5 lời khuyên để thực hành sự tách biệt về mặt tâm lý

SVO - Bạn có cảm thấy quá gắn bó về mặt cảm xúc với các mối quan hệ của mình không? Bằng cách thực hành sự tách biệt về mặt tâm lý, bạn có thể xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn.

Nhiều người thể hiện sự gắn bó trong các mối quan hệ của họ. Đối với họ, điều này không có gì lạ, vì những khuôn mẫu mà họ quan sát được trong suốt cuộc đời đều dựa trên sự gắn bó. Tuy nhiên, nếu sự gắn bó trở nên quá mức, nó sẽ dẫn đến những cảm xúc khó chịu và đau khổ, cũng như thiếu tính độc lập. Do đó, người ta phải tìm cách thực hành sự tách biệt về mặt tâm lý.

Bạn cần xác định xem mình có đang trải nghiệm sự gắn bó về mặt tâm lý hay không. Vì không phải mọi thứ đều là gắn bó hay phụ thuộc, bạn phải nỗ lực để xác định sự gắn bó về mặt tâm lý thực sự là gì?

Nếu bạn thấy không thể ngừng nghĩ về ai đó, bạn nên nghi ngờ rằng mình có thể đang trải nghiệm sự gắn bó về mặt tâm lý. Ngay cả khi làm việc ở văn phòng hay với bạn bè, bạn vẫn thấy mình chỉ nghĩ về người đó, khiến bạn khó tận hưởng hiện tại hoặc tập trung vào công việc. Tuy nhiên, điều này không lành mạnh và cũng không tích cực.

Một khía cạnh khác cần cảnh giác là việc liên tục chờ đợi cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người đó. Dường như toàn bộ sự chú ý của bạn đều tập trung vào đối phương, khiến bạn không thể chú ý đến những người hoặc những việc khác. Tuy nhiên, vì cuộc sống chắc chắn sẽ có những vấn đề đòi hỏi sự tập trung toàn tâm toàn ý của bạn, nên đây cũng không phải là một hành vi tích cực.

Cuối cùng, nếu bạn chỉ hạnh phúc khi ở bên người đó hoặc khi nhận được tin nhắn từ họ, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Hạnh phúc phải xuất phát từ bên trong, không phụ thuộc vào người khác.

Để giải thích và hiểu rõ hơn về sự gắn bó tâm lý, chúng ta sẽ xem xét một số triệu chứng có thể đóng vai trò là dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ, cảm thấy lo lắng tột độ khi người kia không trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi ngay lập tức là một ví dụ điển hình. Việc liên tục kiểm tra điện thoại di động là một tín hiệu rõ ràng.

Không biết cách tận hưởng trọn vẹn bản thân khi không có ai đó bên cạnh là một lời cảnh báo rõ ràng rằng có một vấn đề cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Sống cuộc sống của riêng bạn

Thật là một sai lầm lớn khi tin vào những câu nói sáo rỗng như "Giờ chúng ta là một" hay "Bạn là tất cả của tôi". Chỉ vì bạn đang trong một mối quan hệ không có nghĩa là cuộc sống của bạn phải trở thành một với người đó và bạn phải làm mọi thứ cùng nhau. Điều cần thiết là gặp gỡ bạn bè một mình và tận hưởng các hoạt động một mình.

Học cách sống một mình

Đối phương không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn mãi mãi. Và một ngày nào đó, bạn có thể phải đối mặt với sự chia tay hoặc mỗi người đi một con đường riêng. Để chuẩn bị cho những tình huống như vậy, bạn phải học cách tận hưởng sự cô đơn ngay cả khi bạn ở một mình.

Sẽ không ai chịu trách nhiệm cho bản thân bạn

Lời khuyên này rất quan trọng để thực hành sự tách biệt về mặt tâm lý. Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và sự an lành của bạn. Chúng ta không còn là những đứa trẻ phụ thuộc vào người lớn nữa. Giờ đây, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Đừng coi bất cứ điều gì là hiển nhiên

Chỉ vì bạn đang trong một mối quan hệ không có nghĩa là người yêu của bạn mắc nợ bạn hoặc phải ở bên bạn suốt đời. Sau cùng, tất cả chúng ta đều phải rời xa những người thân yêu. Trên thực tế, sự gắn bó mạnh mẽ có thể dẫn đến xu hướng liên tục tham gia vào các mối quan hệ để tránh bị bỏ rơi và phải gánh chịu nỗi đau. Do đó, hãy nhìn nhận các mối quan hệ một cách thực tế thay vì nuôi dưỡng những ảo tưởng.

Giao tiếp là điều cần thiết để thực hành sự tách biệt về mặt tâm lý

Bạn có cảm thấy ghen tị với người khác không? Hay bạn không tin tưởng anh ấy/cô ấy? Giao tiếp tốt hơn là tham gia vào những hành vi ám ảnh và không lành mạnh đối với người yêu của bạn. Nói chuyện với nhau có thể giúp giải quyết những nghi ngờ, giữ bình tĩnh và hiểu rằng mọi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu bạn đều bắt nguồn từ sự lo lắng. Giao tiếp rất quan trọng.

Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng không phải là không thể. Bạn phải quên đi nhiều khuôn mẫu đã ăn sâu, và việc đó là trách nhiệm của chính bạn.