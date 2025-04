6 'át chủ bài' của Disney+ trong cuộc chiến với Netflix nửa cuối năm 2025

SVVN - Tại Hàn Quốc, Netflix có lợi thế tương đối trên thị trường OTT, nhưng cán cân này có thể thay đổi vào nửa cuối năm 2025, khi mà Disney+ và Tving tổng lực mở rộng đầu tư vào thị trường sáng tạo trong nước. Đặc biệt, 6 nội dung gốc, bao gồm hành động của Disney+ đang thu hút sự chú ý lớn trên toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, Netflix có lợi thế tương đối trên thị trường OTT (cung cấp video, âm thanh và nội dung đa phương tiện khác qua Internet trực tiếp tới người dùng, bỏ qua các kênh phân phối truyền thống như truyền hình cáp hoặc vệ tinh...) nhưng cuộc cạnh tranh này đang 'nóng' lên khi những đơn vị đến sau như Disney+ và Tving đang có các cuộc phản công mạnh mẽ. Trong đó, Disney+ đã công bố trước danh sách chương trình nửa cuối năm để dẫn đầu thị trường.

Choi Yeon Woo, giám đốc nội dung tại Walt Disney Company Korea, nhấn mạnh :“Chúng tôi tiếp tục đầu tư chiến lược vào nội dung Hàn Quốc với những tác phẩm có cách kể chuyện khác biệt, đa dạng về thể loại và chiều sâu nội dung”.

Disney+ đã chuẩn bị 6 nội dung gốc cho nửa cuối năm 2025, từ những dự án quy mô lớn với dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất hàng đầu, đến những bộ phim trinh thám ly kỳ khiến bạn phải nín thở với những tình huống khó lường, hay những bộ phim hành động tội phạm giúp bạn giải tỏa căng thẳng... Son Seok Gu, Ryu Seung Ryong, Im Soo Jung, Kang Dong Won và Jeon Ji Hyun, Hyun Bi... là những cái tên được kỳ vọng làm khuấy đảo và 'bùng nổ' thị trường phim cuối năm.

Nine Puzzle: Kiệt tác được thực hiện công phu

Nine Puzzle trình bày một phong cách phim kinh dị bí ẩn mới chưa từng thấy trước đây, thu hút nhiều sự chú ý dưới bàn tay chỉ đạo tinh tế và gợi cảm từ đạo diễn Yoon Jong Bin của Suriname và The Spy Gone North, sự kết hợp độc đáo, quyến rũ giữa Kim Da Mi và Son Seok Gu, cùng sự hồi hộp thú vị mang đến cảm giác đắm chìm tột độ. Tác phẩm này dự kiến có ​​6 tập phát hành vào ngày 21/5, 3 tập vào ngày 28/5 và 2 tập vào ngày 4/6, bao gồm tổng cộng 11 tập và xoay quanh một vụ án giết người hàng loạt bí ẩn.

Lấy bối cảnh 10 năm trước, câu chuyện kể về Ina (Kim Da Mi), nhân chứng duy nhất của một vụ án chưa được giải quyết và là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm sau này, và Han-sam (Son Seok Gu), một thám tử thuộc đội điều tra tội phạm bạo lực, người vẫn tiếp tục nghi ngờ cô là nghi phạm khi họ khám phá ra những bí mật của một vụ án giết người hàng loạt bắt đầu lại từ một mảnh ghép bí ẩn.

Bên cạnh những cái tên nổi tiếng trong dàn cast như Kim Sung Kyun và Hyun Bong Sik hiện đang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên, Nine Puzzle còn sở hữu dàn cameo 'khủng' như Hwang Jung Min, Lee Sung Min, Park Sung Woong, Lee Hee Jun, Kim Ye Won...

LOW LIFE: Cuộc chiến truy tìm kho báu đầy cảm xúc

Phim do Kang Yoon Seong của Big Bet và The Outlaws đạo diễn lấy bối cảnh những năm 1970, bộ phim khắc họa cuộc sống thường ngày của những người dân quê đang vật lộn để kiếm sống bằng sự hài hước và đầy cảm xúc.

Câu chuyện gốc là một webtoon do Yoon Tae Ho chấp bút và được Kakao xuất bản lần đầu vào năm 2014 và 2015. Bản dịch theo nghĩa đen của tựa đề tiếng Hàn là 'anh chàng nhà quê'. Bản thân câu chuyện được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật khi một con tàu Trung Quốc vào thế kỷ 14 được tìm thấy vào năm 1975 ngoài khơi bờ biển Shinan, Hàn Quốc.

Từ khi Oh Hee-Dong (Yang Se-Jong) còn nhỏ, chú của anh là Oh Gwan-Seok (Ryu Seung-Ryong) đã chăm sóc và dẫn anh vào thế giới tội phạm. Oh Gwan-Seok sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền và không quan tâm liệu nó có hợp pháp hay không. Một ngày nọ, Oh Gwan Seok nhận được yêu cầu cứu kho báu từ một con tàu bị chìm ngoài khơi vùng biển Shinan, tỉnh Jeolla Nam. Oh Gwan Seok cảm thấy có cơ hội kiếm được một gia tài, nhưng những lời đồn đại và lời bàn tán về con tàu đã thu hút đủ loại người đến khu vực này.

North Star: Sự kết hợp lần đầu của bộ đôi tài sắc vẹn toàn Kang Dong Won và Jun Ji Hyun

Sự kết hợp giữa lối viết tuyệt đẹp của biên kịch Jeong Seo Kyung, diễn xuất đầy nhiệt huyết của tất cả các diễn viên, đặc biệt là Kang Dong Won, Jun Ji Hyun và John Cho cùng hình ảnh sâu sắc được tạo ra bởi đội ngũ nhân viên giỏi nhất, khiến North Star là bộ phim được mong đợi nhất nửa cuối 2025.

Biên kịch Jeong Seo Kyung, người đã giành được 4 giải thưởng Grand Bell, Điện ảnh Rồng Xanh, giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc và giải thưởng Điện ảnh Châu Á với Decision to leave đã viết kịch bản, và đạo diễn Kim Hee Won, người đã 'đánh cắp trái tim' toàn cầu với Queen of Tears và đạo diễn Heo Myung Hang của bộ phim 10 triệu lượt xem The Outlaws, cũng tham gia vào dự án.

Quá trình tìm kiếm sự thật và âm mưu ẩn giấu đằng sau một sự cố lớn đe dọa Bán đảo Triều Tiên diễn ra một cách ngoạn mục, tạo 'cú nổ' lớn khi mà sau 19 năm, 'thánh sống' Kang Dong Won mới chịu cân nhắc trở lại màn ảnh nhỏ kể từ Magic (2004) lại còn kết hợp cùng 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, một cặp đôi tài sắc vẹn toàn.

North Star là câu chuyện về Moon Ju (Jeon Ji Hyun), nhà ngoại giao và cựu đại sứ Liên Hợp Quốc nổi tiếng quốc tế, theo đuổi sự thật ẩn sau một sự cố lớn với một đặc vụ không rõ quốc tịch, San Ho (Kang Dong Won).

Takryu (The Murky Stream): Chân trời mới của dòng phim cổ trang Hàn Quốc

Loạt phim này lấy bối cảnh triều đại Joseon, xoay quanh các sự kiện xảy ra khi Gyeonggang yên bình chuyển mình thành vùng nước dữ dội. Bộ phim khắc họa số phận phức tạp của ba nhân vật SiYul (RoWoon), Choi Eun (Shin YeEun) và Jeong Cheon (Park SeoHam), được mong đợi rất nhiều nhờ sự hợp tác giữa đạo diễn Chu ChangMin và biên kịch Cheon SeongIl.

Đạo diễn Chu ChangMin nổi tiếng với việc thu hút 12 triệu lượt xem với Masquerade, củng cố vị thế là một đạo diễn siêu 'hit' của ông. Takryu là tác phẩm truyền hình đầu tay do ông đạo diễn kết hợp cùng biên kịch Cheon SeongIl, người quay trở lại với thể loại phim lịch sử sau 14 năm kể từ The Slave Hunters, hứa hẹn mang đến kỳ vọng lớn cho người xem với sự hiểu biết sâu sắc về thời đại và các nhân vật phức tạp xen lẫn quyến rũ.

Được sản xuất bởi NPO Entertainment, loạt phim này sẽ có sự tham gia của các diễn viên RoWoon, Shin YeEun, Park SeoHam và Park JiHwan. RoWoon sẽ thử sức với một sự chuyển đổi diễn xuất mới trong vai Jang SiYul, một tên lưu manh ở bến phà Mapo, trong khi Shin YeEun sẽ thử thách vào vai Choi Eun, một thương gia mạnh mẽ dẫn đầu nhóm buôn bán. Park SeoHam lần đầu tham gia một bộ phim cổ trang với vai Jeong Cheon, sĩ quan tại Cục cảnh sát và Park JiHwan sẽ có màn trình diễn mạnh mẽ với vai MuDeok, người duy trì trật tự tại bến phà Mapo.

Takryu dự kiến gồm 9 tập, được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim cổ trang được dàn dựng công phu nhờ sự hợp tác của đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên đáng tin cậy.

The Manipulated: Cuộc đối đầu trả thù 'khủng' hơn cả câu chuyện gốc

Được chấp bút bởi Oh Sang Ho của loạt phim Taxi Driver và The Roundup: Punishment (The Outlaws 4), The Manipulated là một bộ phim hành động được làm lại từ bộ phim Fabricated City năm 2017, gồm 10 tập kể về Tae Joong (Ji Chang Wook), người đàn ông bình thường với cuộc sống bị đảo lộn khi bị giam giữ oan vì một tội ác tày đình. Khi phát hiện ra rằng mọi thứ đều do Yo Han (Doh Kyung Soo) dàn dựng, anh bắt đầu hành trình trả thù.

Phiên bản điện ảnh năm 2017 bản thân đã là một bộ phim rất cuốn hút, cộng thêm tinh thần quyết tâm của biên kịch mong muốn thực hiện một kịch bản mới, với nội dung đặc sắc hơn, dựa trên câu chuyện gốc và tham vọng của nhà sản xuất, phiên bản truyền hình The Manipulated kỳ này ắt hẳn sẽ có nhiều điểm mới mẻ và thú vị hơn. Cùng với dàn cast 'siêu đỉnh' và kinh phí khổng lồ 35 tỷ won, đây sẽ là một tác phẩm rất đáng để chúng ta mong đợi trong nửa cuối năm 2025.

Made in Korea: Cú chạm của bộ đôi với sức quyến rũ và năng lượng tương phản Hyun Bin- Jung Woo Sung

Made in Korea là bộ phim có quy mô hoành tráng với cảnh tượng và thông điệp thấm nhuần kỷ nguyên những năm 1970, kể về cuộc sống hỗn loạn của những con người giống quái vật sinh ra trong một thời đại khó khăn, đang thu hút sự chú ý vì là series phim truyền hình đầu tiên do Woo Min Ho đạo diễn, người đã thể hiện góc nhìn tuyệt vời qua Inside Men, The Man Standing Next và Harbin. Ngoài ra, Hive Media Corp, đơn vị đã trình làng những tác phẩm có cả chất lượng nghệ thuật và thành công về mặt doanh thu phòng vé, chẳng hạn như Inside Men, The Man Standing Next, Deliver Us From Evil, Spring in Seoul và Handsome Guys, phụ trách sản xuất, khiến kỳ vọng càng tăng cao hơn nữa.

Hyun Bin sẽ vào vai Baek Ki Tae, một người đàn ông có tham vọng giàu có và quyền lực, báo hiệu một khía cạnh mới trong diễn xuất. Jung Woo Sung sẽ vào vai Jang Gun Young, một công tố viên có bản năng thú tính và nỗi ám ảnh đáng sợ, làm tăng thêm sự phong phú cho bộ phim. Ngoài ra, tân binh Won Ji An sẽ vào vai người vận động hành lang Choi Yu Ji và Seo Eun Soo vào vai điều tra viên Oh Ye Jin, Jo Yeo Jeong sẽ vào vai Bae Geum Ji và Jeong Seong Il sẽ vào vai Tổng thư ký Cheon Seok Joong trong thời kỳ hỗn loạn.

Với kinh phí lên tới 48 tỷ won, sở hữu dàn diễn viên 'cực phẩm', được chắp bút bởi 2 biên kịch tài năng là Park Eun Kyo, người đã viết kịch bản cho các tác phẩm nổi tiếng như: Sea of Tranquility, Mother... và Park Joon Seok, người đứng sau thành công của A Normal Family, Made in Korea hứa hẹn mang tới một câu chuyện hấp dẫn với những sự kiện lớn xảy ra trong lịch sử cận đại Hàn Quốc.