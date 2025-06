6 bộ phim Hàn khiến bạn không thể bỏ qua trong tháng Sáu nếu muốn có mùa Hè trọn vẹn

SVVN - Từ tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo, câu chuyện tình yêu sâu sắc, chính trị tuổi teen, hành động đen tối, tâm lý tội phạm giật gân... cho đến phim BL (nhân tháng Pride Month), sáu bộ phim với những cảm xúc khác nhau sẽ gói gọn mùa Hè năm nay của bạn.

Ball Boy Tactics: 'Điều đặc biệt' dành riêng cho tháng Pride Month

Sau khi giải nghệ khỏi bộ môn thể dục dụng cụ, Han Ji Won (Yeom Min Hyuk) nghĩ rằng những thách thức lớn nhất đã ở phía sau. Hóa ra, giành huy chương Olympic dễ hơn nhiều so với việc sống sót ở trường đại học với tư cách là một cựu siêu sao nhút nhát. Ball Boy Tactics là bộ phim truyền hình BL kể về chuyện tình lãng mạn của Han Ji Won với tân binh bóng rổ Kwon Jung Woo (Choi Jae Hyeok), 'ngôi sao' đẹp trai trong trường và cả một thế giới rắc rối mới được gói gọn trong nụ cười hoàn hảo. Khi Ji Won nghĩ rằng mình đã hiểu Jeong U thì lại phát hiện ra một khía cạnh ngọt ngào đáng ngạc nhiên ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Liệu cặp đôi không giống nhau này có thể vượt qua những khác biệt của họ và giữ vững mối tình lãng mạn đang chớm nở của họ không?

Mercy for None: Sự trở lại của So Ji Sub trong cuộc chiến dữ dội với cây gậy bóng chày

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, Mercy For None là bộ phim hành động đen tối kể về câu chuyện của Ki Jun (So Ji Sub), một cựu gangster đã cắt đứt quan hệ với băng đảng của mình (sau khi biết được bí mật đằng sau sự cố làm thay đổi số phận của hai nhóm quyền lực trong thế giới ngầm, Bong San và Joo Woon), rời khỏi thế giới ngầm và trở về sau 11 năm để khám phá sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của em trai mình là Ki Seok (Lee Jun Hyuk), người đã giúp phát triển tổ chức Joo Woon cũng như giữ vị trí chỉ huy thứ hai. Trong hành trình trở về báo thù này, Ki Jun sẽ trải qua những cuộc đối đầu căng thẳng, xung đột lẫn hành động 'tột độ' với không chỉ hai thủ lĩnh Lee Joo Woon (Heo Joon Ho), nhóm Joo Woon và Koo Bong San (Ahn Kil Kang) nhóm Bong San.

The First Night with the Duke: Chuyện tình lãng mạn kỳ ảo của 'cặp đôi quyến rũ nhất hai nhóm nhạc thần tượng'

Một bộ phim tình cảm lãng mạn kỳ ảo về một sinh viên đại học bình thường có linh hồn được đưa vào một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Cha Sun Chaek (Seohyun). Sau khi thức dậy trong thế giới của cuốn tiểu thuyết, cô đã dành cả đêm với nam chính ám ảnh Yi Beon (Taecyeon). Đây là bộ phim rất được mong chờ không chỉ bởi phản ứng hóa học của hai diễn viên chính mà Taecyeon và Seohyun còn được mệnh danh là cặp đôi sở hữu ngoại hình quyến rũ nhất của hai nhóm nhạc thần tượng 2PM và SNSD.

Our Movie:Niềm đam mê với những giấc mơ không từ bỏ và câu chuyện tình yêu không thể trì hoãn đến ngày mai

Our Movie kể về câu chuyện tình yêu đau thương của Lee Je Ha (Namkoong Min), một đạo diễn phim đang phải vật lộn với tương lai bất định, và Lee Da Eum (Jeon Yeo Been), một nữ diễn viên đầy tham vọng đang mắc phải căn bệnh nan y. Phản ứng hóa học 'chói sáng' của Namkoong Min và Jeon Yeo Been được đánh giá rất cao trong bộ phim này.

Hunter with a Scalpel: Câu chuyện khó đoán của những người đi săn trong 24h

Hunter with a Scalpel là một bộ phim kinh dị tội phạm tâm lý về Seo Se Hyun (Park Ju Hyun), một bác sĩ pháp y tài giỏi nhưng gặp rắc rối. Một ngày nọ, trong khi tiến hành khám nghiệm tử thi, Se Hyun nhận ra phương pháp giết người đặc trưng của cha cô, một kẻ giết người hàng loạt mà cô nghĩ đã chết cách đây 20 năm và lên đường tìm kiếm ông trước cảnh sát.

I Am a Running Mate: Câu chuyện về tuổi trẻ giống như mùa Hè nóng nực

I Am a Running Mate là một bộ phim chính trị vui nhộn dành cho lứa tuổi teen, kể về Noh Se Hoon (Yoon Hyun Soo), một học sinh trở thành trò cười của trường sau một sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn khi cậu bất ngờ được đề cử làm ứng cử viên phó chủ tịch trong cuộc bầu cử hội đồng học sinh. Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Han Jin Won, người đã giành giải Oscar cho "Kịch bản xuất sắc nhất" với bộ phim Parasite, hội tụ dàn diễn viên mới tài năng và 'độc đáo' như Yoon Hyun Soo, Lee Jung Sik, Choi Woo Sung, Hong Hwa Yeon, Lee Bong Joon, Kim Ji Woo... nên được khán giả kỳ vọng rất cao.

Ngoài ra còn có 2 bộ phim khác cũng khiến bạn chắc chắn không thể rời mắt: