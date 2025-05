6 'chàng trai nhà bên' và tham vọng trở thành 'nhóm nhạc đại diện cho thế hệ K-pop thứ năm' trên sân khấu thế giới

SVVN - BOYNEXTDOOR đã thu hút cả người hâm mộ và công chúng bằng âm nhạc của riêng họ sau 2 năm debut tính đến hôm nay (30/5).

Sáu thành viên (Sungho, Liu, Myungjaehyun, Taesan, Leehan, Unhak) đã kết hợp nhiều cung bậc cảm xúc mà họ cảm nhận được trong cuộc sống thường ngày vào âm nhạc của mình, khơi gợi sự đồng cảm từ người nghe. Năng lượng và thông điệp chân thành mà họ truyền tải trên sân khấu đã trở thành một dấu phẩy nhỏ trong cuộc sống thường ngày bận rộn và tiếp thêm năng lượng cho họ vào những ngày khó khăn. Đây là lý do tại sao khi bạn nghe các bài hát của BOYNEXTDOOR và nghĩ về sân khấu của họ, bạn sẽ có ấn tượng rằng có những 'chàng trai nhà bên' thân thiện và đáng tin cậy bên cạnh bạn.

BOYNEXTDOOR đã trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác bài hát kể từ khi ra mắt. Họ đã giành được sự đồng cảm từ người hâm mộ âm nhạc bằng cách trực tiếp thể hiện sự bối rối sau khi chia tay (What's it like), thể hiện sự tự tin rằng họ không thể không yêu (Nice Guy) và nắm bắt những cảm xúc thực tế sau khi chia tay (Only Today I LOVE YOU). Những ý tưởng sống động của họ cũng nổi bật. Bài hát đầu tay, One and Only có phần trình diễn sử dụng cửa ra vào, và Earth, Wind & Fire có phần 'tự tăng tốc' hấp dẫn, là những ví dụ tiêu biểu. Trong bài hát mới I Feel Good, họ đã tối đa hóa sự thích thú khi xem bằng vũ đạo, mang đến bầu không khí 'ngôi sao nhạc rock'.

Khi dần được công nhận với phong cách âm nhạc độc đáo, BOYNEXTDOOR cũng nhận được phản hồi trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Album mini thứ hai của HOW? phát hành vào tháng 4 năm ngoái với ca khúc chủ đề Earth, Wind & Fire lần đầu tiên lọt vào 'Top 100' của Melon. Tiếp theo ca khúc chủ đề Nice Guy trong mini album thứ ba 19.99 đã lọt vào vị trí thứ 52, trong khi đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên, Only Today I LOVE YOU phát hành vào tháng 1/2025 và ca khúc chủ đề I Feel Good trong mini album thứ tư No Genre phát hành vào ngày 13/5 đều lọt vào vị trí thứ 17. Đặc biệt, Only Today I LVOE YOU đã duy trì vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng hàng tháng của Melon, được coi là pháo đài bất khả xâm phạm trong bốn tháng liên tiếp, giúp họ gia nhập hàng ngũ 'cường quốc âm nhạc'.

BOYNEXTDOOR đã chứng minh được sự tăng trưởng vượt bậc của mình khi một lần nữa lọt vào bảng xếp hạng chính của Billboard. Mini album thứ tư của nhóm, No Genre đã lọt vào Billboard 200 ở vị trí thứ 62. Đây là lần thứ 4 liên tiếp họ lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200, sau mini album đầu tiên WHY.., mini album thứ hai HOW? và mini album thứ ba 19.99. No Genre đã ghi nhận doanh số bán ban đầu là 1.166.419 bản trong tuần đầu tiên ra mắt, cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ gấp khoảng 1,5 lần so với tác phẩm trước đó của họ là 19.99.

Họ đã chứng minh được sự nổi tiếng áp đảo của mình không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản. No Genre đã giành vị trí đầu tiên trên 'Bảng xếp hạng album hằng tuần' và 'Bảng xếp hạng album kết hợp hằng tuần' của Oricon Nhật Bản.Trong cùng thời gian, họ đã càn quét 'Doanh số bán album hàng đầu' và 'Album nóng' của Billboard Nhật Bản, chứng minh phản ứng nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương.

Xu hướng tăng trưởng của BOYNEXTDOOR vẫn tiếp tục. Họ sẽ xuất hiện tại Lễ hội Weversecon 2025 do HYBE tổ chức, vào ngày 31/5.