98% nghi can tội phạm tình dục bằng 'deepfake' ở Hàn Quốc là nam giới và 83,7% liên quan đến thanh thiếu niên

SVO - Dữ liệu mới từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho thấy, gần như tất cả các nghi can tội phạm tình dục bằng deepfake trong năm qua đều là nam giới.

Trong năm qua, một nửa số tội phạm tình dục trên mạng tại Hàn Quốc là thanh thiếu niên. Số vụ bắt giữ liên quan đến tội phạm tình dục trên mạng đã tăng 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái (2.406 vụ). Tội phạm deepfake (video giả mạo) là loại phổ biến nhất. Dữ liệu cho thấy, 97,6% tổng số nghi phạm tình dục bằng deepfake là nam giới. Trong đó, độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 83,7%.

Đáng chú ý, một số lượng lớn những người bị bắt giữ dưới 14 tuổi. Theo luật pháp Hàn Quốc, trẻ vị thành niên dưới độ tuổi này không phải chịu chế tài hình sự. Đây là lần đầu tiên, cảnh sát Hàn Quốc công khai số liệu thống kê dựa trên giới tính liên quan đến tội phạm tình dục bằng deepfake.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, các số liệu thống kê này được thu thập trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt trấn áp nội dung khiêu dâm giả mạo và bị chỉnh sửa trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về việc lạm dụng công nghệ deepfake.

Chiến dịch trấn áp này tập trung vào các đội điều tra chuyên trách tại các cơ quan cảnh sát tỉnh và thành phố, đã tính đến bản chất của bạo lực tình dục trên mạng, đòi hỏi các kỹ thuật điều tra và theo dõi tinh vi. Hơn nữa, việc thiết lập và tăng cường hợp tác quốc tế với Telegram và các nền tảng khác, cũng như việc sử dụng phần mềm phát hiện deepfake đã làm tăng đáng kể số vụ bắt giữ và số người bị bắt.

Trong khi đó, để ngăn chặn tình trạng nạn nhân bị tổn thương lần thứ hai, cảnh sát đã yêu cầu Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc xóa hoặc chặn 36.135 video trong năm qua. Họ cũng đã giới thiệu 28.356 nạn nhân đến Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số.

Các thành viên của Hội Phụ nữ Seoul và Hội Sinh viên Nữ quyền, thuộc Hội Phụ nữ Seoul đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để lên án tội phạm tình dục bằng công nghệ deepfake, gần lối ra số 10, Ga Gangnam ở quận Seocho, Seoul, vào ngày 29/8/2025. (Ảnh: Kwon Do Hyun)

Cảnh sát Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiến dịch trấn áp bạo lực tình dục trên mạng cho đến ngày 31/10 năm nay. Họ sẽ tập trung vào việc bắt giữ các loại tội phạm mới lợi dụng công nghệ deepfake, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các công nghệ phái sinh.

Một quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết: "Chúng tôi sẽ tham vấn với các cơ quan liên quan để đảm bảo các nhà điều hành nền tảng và các bên khác thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc ngăn chặn việc phát tán các tài liệu lạm dụng tình dục. Vì nhiều nghi phạm là người trẻ tuổi, chúng tôi dự định hợp tác với Bộ Giáo dục để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bao gồm cung cấp giáo dục về bạo lực tình dục trên mạng, đưa ra cảnh báo và gửi thông báo cho gia đình".