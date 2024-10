Á khôi duyên dáng trường CĐ Bến Tre nỗ lực với lý tưởng sống muốn vượt ra ngoài giới hạn của bản thân

SVVN - Lê Thị Kiều An, cô gái trẻ vừa đăng quang Á khôi 'Duyên dáng nữ sinh trường CĐ Bến Tre 2024', đã chứng tỏ tinh thần không ngừng cố gắng, trau dồi kiến thức và phát triển kỹ năng của người trẻ. Dù đã trải qua rất nhiều hoạt động ngoại khóa và cuộc thi thực tiễn, Kiều An vẫn luôn nỗ lực, chăm chỉ với lý tưởng sống muốn vượt ra ngoài giới hạn của bản thân.

Từ nữ sinh hướng nội… đến Á khôi duyên dáng

Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, Kiều An đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Cô chia sẻ: “Thầy cô luôn tạo điều kiện để mình có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhờ có những hoạt động này, mình được phát triển bản thân, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới và kết nối với nhiều bạn bè hơn. Mình thực sự trân trọng ý nghĩa và giá trị mà những trải nghiệm này mang lại, vì chúng giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày”.

Đến khi đã tốt nghiệp, Kiều An vẫn quyết định thử sức với cuộc thi "Duyên dáng nữ sinh CĐ Bến Tre 2024". Cô chia sẻ, ban đầu, cô không đủ tự tin để tham gia cuộc thi Duyên dáng nữ sinh, chỉ định tham gia cuộc thi Check-in ảnh, nhưng không ngờ cuộc thi Check-in ảnh và Duyên dáng nữ sinh CĐ Bến Tre là cùng một nơi đăng ký. Nhờ sự khuyến khích của bạn bè, Kiều An đã quyết định tham gia cuộc thi và chinh phục các thử thách, với mục tiêu tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho tuổi trẻ. "Cuộc thi là một bước đệm quan trọng giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp và quản lý cảm xúc của bản thân”, Kiều An nói.

Việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu

Đối với Kiều An, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Là sinh viên của trường cao đẳng ở tỉnh, với sĩ số sinh viên ít, An không xem đó là điều thiệt thòi, cô cho rằng đó là cơ hội để thầy cô quan tâm sát sao và phát hiện ra những điểm mạnh cá nhân của từng sinh viên. Trong suốt thời gian học cao đẳng, cô luôn cân bằng giữa việc học, tham gia hoạt động ngoại khóa và đi làm thêm bên ngoài. Sự kiên trì và nỗ lực này giúp An phát triển các kỹ năng xã hội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho công việc trong tương lai.

Sau khi hoàn thành quá trình học tập tại trường CĐ Bến Tre, Kiều An hiện đang chuẩn bị hồ sơ để học liên thông lên đạ học, tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), nhằm tiếp tục con đường học vấn và phát triển bản thân. Kiều An cho biết, cô không có ý định theo đuổi con đường sắc đẹp chuyên nghiệp, nhưng cuộc thi sắc đẹp đã giúp cô có được nhiều trải nghiệm và có cơ hội tham gia các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Kiều An cảm thấy cuộc thi không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn là nơi để lan tỏa yêu thương và cống hiến cho xã hội.

Kiều An cũng không ngừng nỗ lực để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Đối với cô, mỗi trải nghiệm là một bài học, và mỗi thách thức là cơ hội để phát triển: “Mỗi người nên chủ động bày tỏ ý kiến của mình và không ngừng học hỏi. Điều quan trọng là biết tận dụng cơ hội để cải thiện kỹ năng giao tiếp với mọi người xung quanh. Hãy luôn mở lòng đón nhận và sẵn sàng thay đổi, vì đó là cách chúng ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân”.