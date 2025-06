'Anh trai say hi' Captain Boy truyền động lực cho các bạn trẻ vững vàng trong cuộc sống

SVVN - Captain Boy chính thức ra mắt MV 'Ai lớn cũng phải' đúng vào dịp sinh nhật của mình. Ca khúc do nam ca sĩ tự sáng tác, dành tặng tuổi 22 của bản thân và gửi lời cảm ơn đến gia đình.

Ca khúc mang màu sắc Lofi indie pop ấm áp, kết hợp cùng phần phối khí mộc mạc trên nền acoustic sở trường của Captain Boy. Giọng hát trầm, đậm tính tự sự cho thấy sự trưởng thành của Captain Boy nhận được nhiều lời khen của các fan.

Captain Boy chọn cách thực hiện animation MV cho dự án âm nhạc lần này. Mỗi câu hát lại có một hình ảnh hoạt hình minh họa. Dù chỉ là dạng 2D nhưng khán giả dễ dàng nhận ra những nét thân thuộc của Captain Boy ở nhân vật nam chính. Không chỉ kiểu, màu tóc nổi bật mà nụ cười rạng rỡ của anh cũng được phác họa tương đồng.

Chia sẻ về dự án mới, anh nói: “Captain Boy ở tuổi 22 không tìm kiếm một bức tranh hoàn hảo mà đang tự vẽ lấy từng nét. Đôi khi nguệch ngoạc, đôi khi sai màu nhưng luôn là chính mình. Cuộc sống vốn dĩ là bức tranh đa màu. Có ngày rực rỡ cầu vồng, có hôm lại chỉ toàn một màu xám xịt chán chường. Nhưng biết đâu, nếu chịu khó “tô lại” bằng góc nhìn tích cực thì cái đơn sắc đó cũng có thể là một màu vàng tươi rói kiểu màu của tuổi trẻ ham chơi, đầy mộng mơ và tương lai sáng choang".

Ra một sản phẩm vào đúng dịp sinh nhật, với chủ đề hướng về gia đình, Captain Boy muốn thông qua bài hát để gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân yêu của mình. Giọng ca này nói thêm: "Dù đời có vẽ mình bằng nét cọ nào, cũng đừng để mất bản gốc. Có chìm cũng không được ngã. Và mỏi mệt quá thì hãy nhớ luôn có gia đình chờ bạn về”.

Với Captain Boy, gia đình không chỉ là ba mẹ, em trai mà còn là fanclub Cừu có cánh, là các anh em đã cùng đồng hành trên con đường nghệ thuật. Thông qua Ai lớn cũng phải, Captain Boy muốn truyền động lực cho những bạn trẻ đang ở ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành. Bởi hơn ai hết Captain Boy cũng có những chông chênh 22 của mình.

Gia đình là nơi chữa lành và tiếp thêm năng lượng cho chúng ta, vậy nên hành trình dài dù có khó khăn nghỉ ngơi một chút sẽ lại bước đến những điều tuyệt vời. Đây cũng là món quà đặc biệt Captain Boy dành tặng cho khán giả trước khi fanmeeting sắp diễn ra.

Captain Boy được biết đến sau Rap Việt2023 và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia Anh trai say hi. Là em út trong chương trình nhưng ca sĩ sinh năm 2003 được khen ngợi về tư duy âm nhạc hiện đại, mới mẻ và khả năng tự sáng tác của mình. Anh góp công lớn vào sự thành công của "bản hit" như You, Chân thành.