'Anh trai say hi' Quân A.P tiết lộ áp lực 'khủng khiếp' khi bên cạnh đàn anh Noo Phước Thịnh

SVVN - Trong 'Noo chill night The concert' vừa diễn ra, Noo Phước Thịnh không chỉ làm 'xiêu lòng' khán giả bởi những màn trình diễn ấn tượng mà còn 'chiêu đãi' thêm các màn kết hợp cùng Quân A.P, MONO và Hồ Ngọc Hà.

Mở màn show này, Noo Phước Thịnh trình diễn mashup Mất em - I don’t belive in you - Really love you cực sung, cùng sự tham dự kín sân khấu của hơn 6.000 khán giả. Noo Phước Thịnh xuất hiện với thần thái tươi tắn, tự tin, biểu diễn liên tục loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh 15 năm qua.

30 tiết mục với hơn 35 ca khúc suốt 3 tiếng, đủ các thể loại từ ballad, pop, R&B, jazz và kể cả phần vũ đạo cực cháy cho thấy Noo Phước Thịnh sau 17 năm ca hát vẫn luôn giữ một phong độ vững vàng và là nam ca sĩ hiếm hoi vừa có thực lực giọng hát vừa có khả năng biểu diễn.

Bên cạnh các tiết mục solo, phần kết hợp của Noo Phước Thịnh và các khách mời cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Quân A.P song ca cùng Noo Phước Thịnh liên khúc Em đã thương người ta hơn anh - Bông hoa đẹp nhất. Hai 'hoàng tử' cùng mặc trang phục trắng, sáng bừng cả sân khấu, nhân đôi 'visual'.

Cả hai đều có chất giọng với thế mạnh ballad nên phần kết hợp vô cùng ăn ý. Nếu Noo Phước Thịnh bày tỏ anh rất thích chất giọng trầm, ấm của Quân A.P thì đàn em cũng chân thành chia sẻ áp lực khi đứng chung sân khấu với đàn anh.

Quân A.P bày tỏ: “Đứng hát cùng anh Noo là một áp lực khủng khiếp. Vì anh hát hay, lại còn đẹp trai. Nhưng anh Noo đã có lời mời thì mình không thể từ chối. Rất vinh dự cho Quân khi có mặt tại live concert của anh ngày hôm nay".

Giọng ca gen Z MONO gây bất ngờ khi cùng thể hiện 'bản hit' lớn của đàn anh cũng rất mượt mà.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: “Với Noo, MONO là một người em tài năng, ngoan ngoãn, lễ phép. Noo nghĩ, một trong những lý do mà bạn thành công cũng đến từ những tính cách này của bạn".

"Ngày hôm nay, khi giao vào tay MONO hay Quân A.P những 'bản hit' đã gắn liền với tên tuổi của mình, Noo muốn nhờ các bạn khai thác những góc độ khác bài hát của mình, để bài hát càng được nâng cấp hơn".

Concert này cũng là sân khấu đầu tiên Noo Phước Thịnh gửi tặng khán giả ca khúc mới Người bình thản, kẻ nặng lòng, một sáng tác của Phát Huy T4. Dù là bài hát lần đầu tiên trình diễn nhưng ca khúc mới nhanh chóng thu hút khán giả, nhận được nhiều phản ứng tích cực.

'Túi mù' đặc biệt của live concert lần này chính là mashup Tình đầu quá chén - Catch me if you can, Noo Phước Thịnh kết hợp cùng Hồ Ngọc Hà. 'Nữ hoàng giải trí' xuất hiện như một nữ thần, nhảy cực sung.

Bản phối và giai điệu 'gây nghiện' của hai 'bản hit' này đã cuốn lấy sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đêm nhạc ấn tượng đã khép lại bằng chuỗi 'bản hit' của Noo Phước Thịnh như Những kẻ mộng mơ, Có hẹn với thanh xuân, Tôi là một ngôi sao.