Biển người đổ về Trường đua F1

report Khán giả chờ nửa ngày, 'nghe Thanh xuân là có mặt liền'

Phạm Vĩnh Khang (sinh năm 2007, Hưng Yên) có mặt tại Trường đua F1 từ 7h sáng 27/6 để chờ concert Thanh xuân.

Nam sinh cho biết ấn tượng với quy mô sân khấu, công tác dàn dựng và kỳ vọng chương trình sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ. "Chỉ nhìn sân khấu thôi đã thấy rất đáng chờ đợi", Khang nói.

Không ít khán giả đến sớm hơn. Một nhóm bạn trẻ từ nhiều tỉnh, thành có mặt từ 1h sáng, trải bạt "cắm trại" trước cổng để giữ vị trí đẹp.

Nhiều bạn trẻ đi hàng chục cây số đến concert Thanh xuân.

Điều đặc biệt, họ vốn không quen biết nhau nhưng cùng chờ concert Thanh xuân mà nhanh chóng trở thành bạn bè. "Chúng tôi đến từ đêm qua, chỉ thiếu nồi lẩu là thành một buổi cắm trại đúng nghĩa. Ai cũng háo hức nên gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào concert", Huyền Trang (sinh năm 2006) nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã theo chân không ít concert trong vài năm gần đây, nhưng Thanh xuân vẫn mang đến cảm xúc rất khác. Với họ, sức hút không chỉ đến từ dàn nghệ sĩ mà còn từ chính chủ đề của chương trình.

"Nghe đến hai chữ Thanh xuân là muốn có mặt ngay. Chúng tôi còn trẻ và không có lý do gì để bỏ lỡ một concert mang đúng tinh thần tuổi trẻ như thế này", một khán giả chia sẻ.

Trong lúc kiên nhẫn chờ mở cổng, nhiều fan hô vang: "Các anh trai cứ đến, chúng em sẵn sàng chờ", thể hiện quyết tâm "bám rào" nhiều giờ để được đứng gần sân khấu và cổ vũ thần tượng.

Nhóm 12 bạn trẻ đến từ xã Ứng Thiên (Hà Nội) có mặt trước cổng Trường đua F1 từ 1h30 sáng 27/6. Đại diện nhóm, Thùy Linh, cho biết cả nhóm gần như thức trắng đêm vì quá háo hức chờ đến giờ mở cổng. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết với quyết tâm "bám rào" để có vị trí đẹp nhất theo dõi đêm nhạc.

"Nắng nóng bao nhiêu độ cũng chính là sức nóng của chúng em lúc này. Chỉ mong nhanh đến giờ mở cổng để được vào sân, cùng hát, cùng nhún nhảy và hòa nhịp với các nghệ sĩ. Chúng em không chỉ là fan của từng ca sĩ mà còn là fan của chính concert Thanh xuân", Thùy Linh hào hứng chia sẻ.