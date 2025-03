'Biệt đội họ Lee' vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

SVVN - Sự kết hợp của 'biệt đội bộ tứ họ Lee' gồm Lee Dong Wook, Lee Da Hee, Lee Joo Bin và Lee Kwang Soo dưới bàn tay của đạo diễn Lee Won Suk, biên kịch tài ba Lee Tae Yoon trong phim mới của nhà đài tvN đang nhận được sự chú ý 'cao độ' từ cộng đồng mạng bất chấp độ 'phủ sóng' các tin tức liên quan đến Kim Soo Hyun.

Gần đây, các chương trình giải trí và phim truyền hình xoay quanh chủ đề "ly hôn" đang ngày càng được ưa chuộng. Nắm bắt được xu hướng đó, đài tvN đã trình làng 'siêu phẩm' The Divorce Insurance, với sự xuất hiện của bộ tứ họ Lee 'đình đám': Lee Dong Wook, Lee Da Hee, Lee Joo Bin và Lee Kwang Soo.Đạo diễn Lee Won Suk, người nhận được đánh giá tích cực với bộ phim hài Killing Romance cùng biên kịch Lee Tae Yoon, người nhận được sự yêu mến của công chúng nhờ những tác phẩm mới mẻ và độc đáo như The Tale of Two Sisters, The Uncanny Counter và Tamneun Doda sẽ đảm nhận chỉ đạo sản xuất.

Bộ phim xoay quanh chủ đề hiện tượng ly hôn đang gia tăng như một loại thảm họa xã hội mới và theo chân một nhóm phát triển sản phẩm bảo hiểm độc đáo, được thiết kế để hỗ trợ cuộc sống sau ly hôn. 'Đội đặc nhiệm bảo hiểm ly hôn' bao gồm chuyên gia bảo hiểm No Ki Joon (Lee Dong Wook thủ vai), nhân viên bảo hiểm Kang Han Deul (do Lee Joo Bin thủ vai), giám định viên rủi ro An Jeon Man (do Lee Kwang Soo thủ vai) và cố vấn định lượng đặc biệt Jeon Na Rae (do Lee Da Hee thủ vai). Mỗi thành viên đến từ các hoàn cảnh khác nhau với những tính cách riêng biệt, nhưng kết hợp rất ăn ý để khởi động thành công kế hoạch bảo hiểm ly hôn. Sự hợp tác của họ tràn đầy năng lượng hài hước và tích cực, hứa hẹn sẽ mang đến một 'liều thuốc giải trí mới' cho người xem.