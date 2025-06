'Bom tấn Marvel' tung trailer mới đầy hấp dẫn, Lee Je Hoon nhập vai phản diện đẹp trai đến từng khoảnh khắc

SVVN - Mùa phim Hè 2025 tiếp tục có thêm nhiều 'dự án' lớn góp mặt, giúp khán giả ở nhiều lứa tuổi có thêm nhiều lựa chọn đa dạng nội dung giải trí.

The fantastic four: First steps được mong đợi mùa Hè 2025

Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên được khán giả mong đợi khi là bộ phim cuối cùng trước khi siêu bom tấn Avengers: Doomsday đổ bộ trong năm sau. Bộ phim không chỉ giới thiệu nhóm siêu anh hùng Fantastic four vừa trở về Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau khi sáp nhập 20th Century Fox mà còn hứa hẹn sẽ là phần phim có liên kết quan trọng đến với những sự kiện sẽ xảy ra trong chuỗi bom tấn kế tiếp.

Trailer lần này của phim giới thiệu cụ thể sức mạnh và biệt danh của từng thành viên trong nhóm. Họ gồm Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal) với trí tuệ thiên tài và khả năng co dãn cơ thể, Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby) có thể tàng hình và tạo tường năng lượng, Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) biến cơ thể thành dạng lửa và bay lượn, Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) toàn thân bằng đá siêu cứng và siêu khỏe.

Trailer khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi lần đầu tiên Marvel mang hình ảnh trọn vẹn của Galactus lên màn ảnh rộng. Đây là thực thể vũ trụ có sức mạnh khủng khiếp - kẻ chuyên tiêu diệt các hành tinh để hấp thụ năng lượng sống. Galactus không đến một mình, hắn gửi đến Trái Đất sứ giả Silver Surfer, lần này là phiên bản nữ mang tên Shalla-Bal (Julia Garner thủ vai), mở ra một góc nhìn mới so với nguyên tác truyện tranh.

Một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa là sự xuất hiện chớp nhoáng của Franklin Richards, con trai của Reed và Sue. Trong truyện tranh Marvel, Franklin là một trong những nhân vật có sức mạnh cao nhất, thậm chí có thể tạo ra cả một vũ trụ mới. Trong nhiều đầu truyện, cậu thậm chí còn đánh bại được cả các Celestial.

Mượn rượu đẩy kèo với những “cú lật” liên tiếp khiến người xem bất ngờ

Thông qua cách các nhân vật chính hành xử trong vụ thâu tóm Gukbo - công ty sản xuất rượu soju hàng đầu Hàn Quốc, phim thể hiện cái nhìn sâu sắc về công việc, cuộc sống. Jong Rok (Yoo Hai-Jin) là một người đàn ông trung niên dành cả đời để cống hiến cho công ty, đến mức vợ con cũng rời bỏ ông vì cảm thấy không được quan tâm.

Tuy nhiên, Jong-rok lại bị Chủ tịch Gukbo khinh thường, một mặt mắng chửi ông là kẻ ngu ngốc, mặt khác lại liên tục đòi hỏi ông phải tìm cách cứu công ty. “Đối thủ” của Jong Rok, In-beom (Lee Je Hoon) cũng là một “nạn nhân” khác của công việc, khi anh liên tục nói về chuyện cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đi làm chỉ vì tiền lương, tiền thưởng. Nhưng In-beom lại tham vọng hoàn thành nhiệm vụ được giao đến mức bất chấp những quy chuẩn về đạo đức, tình nghĩa.

Đến cuối cùng, mỗi nhân vật đều phải trả một cái giá khá đắt cho những quyết định của mình trong công việc, nhưng cũng chính từ đó mà họ định nghĩa lại được cách làm việc, cống hiến đúng đắn và trở về với đam mê, con người bên trong mình.

Ultraman lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng tại thị trường Việt Nam

Sau gần nửa thế kỷ “tung hoành” toàn cầu, thương hiệu Ultraman - Cự nhân ánh sáng lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng tại thị trường Việt Nam. Dự án Ultraman Arc the movie: Ánh sáng và ác quỷ đối đầuđược xem là phiên bản mới, lấy cảm hứng từ loạt series đã thành công trước đó.

Loạt phim Ultraman do Tsuburaya productions sáng tạo và sở hữu, bắt đầu từ năm 1966 và đã phát triển mạnh mẽ, trở thành thương hiệu văn hóa đại chúng bùng nổ toàn cầu qua hàng loạt series, phim chiếu rạp, truyện tranh… và được xem là “ông tổ” của dòng "Siêu nhân hóa Khổng lồ". Cốt lõi của Ultraman xoay quanh chủng tộc siêu anh hùng ngoài hành tinh được gọi là "Ultras", thường xuyên chiến đấu chống lại các "kaiju" (quái vật khổng lồ) hoặc người ngoài hành tinh để bảo vệ hòa bình vũ trụ.

Ultraman Arc là một trong những series mới nhất của thương hiệu Ultraman, lấy bối cảnh 16 năm sau sự kiện "K-day" - ngày các cuộc tấn công của Kaiju diễn ra trên toàn cầu, được ngăn chặn bởi "Lực lượng Phòng vệ Toàn cầu". Nhân vật chính của Ultraman Arc là Yuma Hize, là một nhà sinh vật học kaiju trẻ tuổi, từng sống sót qua cuộc tấn công của Monogelos nhưng mất đi cha mẹ.

Dù mang trong mình ký ức đau buồn nhưng Yuma vẫn quyết tâm gia nhập SKIP. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng để bảo vệ người dân, Yuma được Rution - thực thể ánh sáng anh từng gặp khi còn nhỏ hỗ trợ, góp phần giúp Yuma biến thành người hùng Ultraman Arc thế hệ mới, bảo vệ nhân loại khỏi sự xâm lăng của "kaiju".