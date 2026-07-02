Bốn lời khuyên để vượt qua những thời điểm khó khăn

SVO - Ai cũng có lúc trong đời cảm thấy không thể vượt qua những chướng ngại. Có một số lời khuyên bạn có thể tham khảo khi mọi thứ dường như vô vọng.

Ai cũng trải qua những biến cố bất ngờ trong cuộc sống, chẳng hạn như chia tay người yêu, ly hôn, mất người thân, hoặc đối mặt với những vấn đề lớn trong công việc... Việc ghi nhớ những lời khuyên giúp vượt qua những thời điểm khó khăn thực sự rất hữu ích, để bạn có thể nhớ lại chúng khi bất ngờ đối mặt với tình huống khó khăn.

Thực tế, phần khó khăn nhất khi trải qua những thời điểm như vậy là quản lý cảm xúc của mình. Bạn có thể cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng, sợ hãi, và như thể cả thế giới là kẻ thù của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ dường như hỗn loạn, hãy nhớ đến ánh sáng ở cuối đường hầm.

Chấp nhận những gì đã xảy ra

Điều quan trọng nhất để vượt qua thời điểm khó khăn là chấp nhận những gì đã xảy ra. Việc cảm thấy buồn bã, tức giận, khó chịu và khó chấp nhận cách những điều đó xảy ra là điều tự nhiên. Tuy nhiên, bạn phải chấp nhận những gì đã xảy ra.

Việc phủ nhận những gì đã xảy ra và tức giận về nó không bao giờ giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận những gì đã xảy ra để tiến về phía trước.

Chẳng hạn khi bạn bị người yêu chia tay, thường chúng ta sẽ không thể chấp nhận thực tế. Trong nỗi buồn, bạn đã cầu xin họ quay lại, nhưng vô ích. Bạn lãng phí thời gian cố gắng tìm kiếm lý do tại sao hai người chia tay. Trong quá trình đó, bạn rơi vào trạng thái tự thương hại, tự trách mình về mọi thứ. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng, bạn đang bị mắc kẹt trong quá khứ. Tất nhiên, việc dành một hoặc hai ngày chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau đó, bạn phải tập trung vào cuộc sống hiện tại và cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này.

Luôn bận rộn

Khi gặp khó khăn, nhiều người thường ngừng làm những việc mình từng yêu thích và thu mình vào thế giới riêng. Điều này giống như việc nhấn nút "tạm dừng".

Như đã giải thích ở trên, việc cảm thấy buồn bã trong vài ngày và muốn trốn tránh mọi thứ khi trải qua thời kỳ khó khăn là điều bình thường. Tuy nhiên, trạng thái này không nên kéo dài hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm. Nếu nó kéo dài quá lâu, bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

Đừng khép kín trái tim mình với thế giới và chỉ ở nhà. Hãy vận động cơ thể và đi tập thể dục. Nếu việc làm đó khiến bạn hạnh phúc, hãy tiếp tục. Thế giới vẫn tiếp tục quay ngay cả khi chúng ta đang tuyệt vọng.

Một khi bạn bắt đầu làm điều gì đó, bạn sẽ nhận ra rằng, có một điều bạn đã quên mất bấy lâu nay. Đó chính là hy vọng.

Đừng quá cô đơn

Thay vì ở nhà một mình mà không gặp gỡ ai, bạn bè, gia đình hay bất cứ ai khác, hãy cố gắng dành thời gian gặp gỡ người khác càng nhiều càng tốt. Mặc dù việc ở một mình có thể giúp bạn tránh bị tổn thương, nhưng dành thời gian cho người khác, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trải qua những khoảnh khắc đau khổ hơn, thực sự có thể dẫn đến sự chữa lành.

Hãy mở lòng với người khác. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, bạn không cô đơn trên thế giới này. Hãy bày tỏ cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ của bạn với những người bạn thân thiết hoặc những người thân yêu. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Họ có thể cho bạn sự can đảm và hỗ trợ. Họ cũng có thể đưa ra một góc nhìn khác, cho phép bạn nhìn nhận mọi việc từ một khía cạnh khác. Bạn sẽ có thể sống lại cuộc đời của mình.

Mọi chuyện đều đã xảy ra trong quá khứ

Có thể bạn đang cảm thấy như mình đang chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, bạn cũng đã từng đối mặt với khó khăn trong quá khứ. Bạn đã vượt qua chúng, và những kinh nghiệm đó đã trở thành lợi thế của bạn ngày hôm nay. Điều này bao gồm việc chia tay người yêu, bị sa thải, và sự ra đi của người thân yêu...

Bạn có thể nhận ra rằng, dù cảm giác như tận thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bạn cũng học được rằng, thời gian là liều thuốc chữa lành. Khi mọi thứ rối ren, dường như không có giải pháp. Tuy nhiên, cuối cùng, thời gian trôi qua, mọi việc sẽ được giải quyết theo cách này hay cách khác.

Vì vậy, đừng để bản thân bị mắc kẹt trong nỗi đau hiện tại. Hãy tham khảo những lời khuyên đã nêu ở trên và cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng, hy vọng vẫn luôn tồn tại.