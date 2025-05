‘Búp bê DJ’ Mie lần đầu làm việc với đạo diễn Charlie Nguyễn, tiết lộ chuyện khiến khán giả ngỡ ngàng

Sau hai năm chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Charlie Nguyễn và đội ngũ sản xuất Việt Nam, GAMA: Dục tốc bất bại ra mắt, với mong muốn khơi dậy tinh thần sống tích cực, bản lĩnh vượt giới hạn và không ngừng hoàn thiện bản thân của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại.

Chương trình gây chú ý với sự xuất hiện của dàn diễn viên, ca sĩ tài năng, cá tính và đầy thu hút như: Diễn viên Yaya Trương Nhi, diễn viên Phương Lan, diễn viên Hiếu Nguyễn, diễn viên Phú Thịnh, diễn viên Trang Hý, ca sĩ Emma Nhất Khanh, ca sĩ - người mẫu Mingji, ca sĩ Jackie Njine.

Ngoài ra, chương trình còn quy tụ dàn Á hậu, Nam vương quen thuộc với người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam: Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh, người mẫu Lương Gia Huy, Á vương 1 Mister International 2024 Nguyễn Mạnh Lân.

Không dừng lại ở đó, đội hình người chơi của show còn quy tụ dàn 'hot TikToker' sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội: Viên Vibi, Cổ Ngân, Hiếu Gia Lai. Show thực tế triệu đô về đua xe cũng gây nhiều tò mò khi có sự tham gia của Jongrak Choi - trai đẹp Hàn Quốc nổi tiếng với kênh YouTube chia sẻ về văn hóa Việt - Hàn. Nhà thiết kế Audrey H Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm khi hiếm hoi tham gia show thực tế.

Không chỉ mang đến những phút giây bùng nổ cảm xúc trên đường đua của 16 người chơi, chương trình còn thêm phần hấp dẫn nhờ có sự đồng hành của hai host “trái dấu” là 'búp bê DJ' Mie và 'quý ông tia chớp' Trần Anh Huy.

'Chị đẹp' Mie cho biết: "Ban đầu, mình cũng sợ bản thân không làm được, vì thấy người khác la lên thì cũng la theo, làm mọi người phải quay lại, khi dẫn show có khi hay quên vì 'nhảy chữ' không kịp. Nhưng, nhờ có sự đồng hành của Trần Anh Huy và đạo diễn Charlie Nguyễn, Mie đã có thể dẫn một cách lưu loát hơn".

Bên cạnh 9 tập của GAMA: Dục tốc bất bại, khán giả còn bất ngờ khi đêm nhạc hội hoành tráng nối tiếp ngay sau đó mang tên GAMA music racing festival. Đêm nhạc gây choáng ngợp với màn “đổ bộ” của 'dàn sao' Việt đình đám trên sân khấu được đầu tư “khủng”: Chi Pu, Kay Trần, Mono, Tăng Duy Tân, DJ Mie, Mỹ Mỹ…

Đặc biệt, sự kiện được nâng tầm quốc tế khi có sự góp mặt của 'siêu sao nhạc pop' quốc tế Jason Derulo, ca sĩ sở hữu hữu loạt 'bản hit' đình đám: Whatcha say, In my head, Don't wanna go home, It girl, Want to want me, Snake…

Trong gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, 'ngôi sao' 36 tuổi đã phát hành 5 album phòng thu cùng hàng trăm sản phẩm âm nhạc khác, thực hiện nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và sở hữu kênh YouTube có hơn 41,5 triệu người đăng ký.