Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Ất Tỵ tới độc giả Sinh Viên Việt Nam

SVVN - Xuân Ất Tỵ 2025 đã về, mang theo hơi thở dịu dàng và niềm hy vọng mới. Trong những ngày đầu xuân đầy tươi sáng, các hoa khôi đương nhiệm từ nhiều trường đại học trên cả nước đã gửi gắm những lời chúc, nhắn nhủ chân tình đến độc giả của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, ước mong một năm mới an vui, hạnh phúc và rực rỡ như sắc xuân.

Lê Thái Bảo Khanh sinh năm 2006 tại Nghệ An, là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - UEB). Nữ sinh trở thành Hoa khôi UEB khi giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi UEB Charming cuối tháng 12 năm ngoái.

“Năm mới Ất Tỵ đã đến, mang theo hy vọng, năng lượng và những khởi đầu tươi sáng. Bảo Khanh kính chúc mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đối với mình, năm qua là một cột mốc đặc biệt khi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước và may mắn trở thành hoa khôi của trường - một vinh dự mà mình chưa từng nghĩ đến. Đây không chỉ là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, mà còn là động lực để mình tiếp tục cố gắng, phát triển bản thân mỗi ngày.

Bước sang năm mới, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến. Với các bạn trẻ, hãy dám ước mơ, dám hành động và không ngại thử thách để khám phá hết tiềm năng của chính mình. Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé và chính những bước đi ấy sẽ dẫn lối đến thành công lớn lao.

Hãy để năm 2025 trở thành cột mốc đáng nhớ, nơi mỗi người có thể ghi dấu thành công của mình. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên hành trình sắp tới”.

Nguyễn Quế Khanh là sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện và Hoa khôi đương nhiệm của trường Đại học FPT Cần Thơ. Sinh năm 2006 tại Cần Thơ, Quế Khanh đã gắn bó với bộ môn khiêu vũ thể thao gần 8 năm với hơn 20 lần chinh chiến tại các cuộc thi lớn, nhỏ.

“Với Quế Khanh, năm vừa qua là một hành trình đầy ắp kỷ niệm vui, buồn. Sự nỗ lực trong mỗi chặng đường đã mang đến cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và giúp mình rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cần thiết.

Năm 2024, mình đã may mắn đạt được danh hiệu Miss FPTU Cần Thơ. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Trước thềm năm mới, Khanh chúc các bạn độc giả Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bạn sinh viên sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2025 và luôn là chính mình - nhưng ở phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày”.

Nguyễn Huỳnh Hải Lam sinh năm 2004 tại Bạc Liêu, đang học năm thứ ba ngành Luật tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Trong năm 2004, Hải Lam gây chú ý khi đăng quang Miss DNC - Hoa khôi trường Đại học Nam Cần Thơ và Á hậu Đồng bằng sông Cửu Long.

“Năm mới mang đến nhiều hy vọng, quyết tâm, tinh thần và mơ ước. Chúc các bạn độc giả Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong một năm đầy hứa hẹn và trọn vẹn.

Hải Lam tự hào về những điều mà mình đã đạt được trong năm 2024 vừa qua và luôn khao khát phát triển bản thân hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, mình mong muốn sẻ chia những thành quả này với những người thân yêu và cộng đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn.

Mình hy vọng mọi người đều có thể đón một cái Tết Ất Tỵ 2025 ấm áp và hạnh phúc, bởi mình luôn tin rằng, lan tỏa yêu thương chính là cách tuyệt vời nhất để chào đón năm mới.”

Huỳnh Nguyễn Yến Nhi hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Ngoại thương, khoa Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nữ sinh 2005 để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đăng quang Hoa khôi Đại sứ sinh viên Miss & Mr UD 2024 và lọt Top 9 cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

“Năm 2024 là một năm thật đáng nhớ và rực rỡ bởi Yến Nhi đã may mắn đạt được một số thành tích và danh hiệu. Bên cạnh đó, mình luôn nỗ lực học tập, tổ chức các dự án vì cộng đồng và tích cực tham gia nhiều hoạt động mà nhà trường và thành phố tổ chức.

Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục trau dồi tri thức và phát triển những dự án của bản thân. Bởi vì mình tin rằng, chỉ cần ta luôn cố gắng, không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân thì những điều tuyệt vời sẽ đến.

Tuổi trẻ là một hành trình tuyệt vời để khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Nhi mong rằng, bạn hãy luôn giữ cho mình ngọn lửa đam mê, không ngừng tìm tòi, khám phá và chinh phục những đỉnh cao tri thức. Bạn có thể làm được mọi thứ nếu có đủ đam mê và nỗ lực.

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, Yến Nhi xin gửi đến toàn thể ban Sinh Viên, Báo Tiền Phong và các độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý báo một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công.

Xin chúc độc giả trẻ một năm mới tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Chúc các bạn luôn giữ vững tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, khám phá để xây dựng tương lai tươi sáng và chinh phục được những thành tựu rực rỡ”.

Vũ Lâm Bảo Ngọc, sinh năm 2005, là cựu học sinh chuyên Văn, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Nữ sinh năm hai ngành Luật (chương trình Chất lượng cao) là đương kim Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh - Miss Charm of Law 2024 của trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, Bảo Ngọc là thủ khoa đầu vào khối D ngành Luật của trường.

“Năm 2024 là một năm rất ý nghĩa đối với Bảo Ngọc. Khoảnh khắc trở thành hoa khôi đã khiến cho năm đầu tiên tại đại học trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, đồng thời mở ra những cơ hội mới để phát triển bản thân và hoàn thành những sứ mệnh của một hoa khôi, một người trẻ, truyền cảm hứng tới những người xung quanh.

Sau cuộc thi, Bảo Ngọc vẫn tiếp tục tập trung vào việc học, đi làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các chương trình thiện nguyện. Khi ghé thăm những điểm đến khác nhau, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể góp phần mang tới niềm vui cho những mảnh đời cần được yêu thương, hỗ trợ. Đó cũng chính là những năng lượng tích cực, những thông điệp mà Ngọc muốn truyền tải tới những người trẻ như mình.

Ngay trước Tết Nguyên đán, mình vừa kết thúc chuyến đi thiện nguyện ‘Đông ấm 2025’ từ Lạng Sơn trở về. Đây là một khởi đầu đẹp và mình hy vọng trong năm mới Ất Tỵ mình có thể nỗ lực và gặt hái nhiều hơn để trở thành một người có ích cho xã hội.

Bảo Ngọc chúc các bạn độc giả của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và may mắn để kiên định theo đuổi những ước mơ, tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình và không ngừng yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống và những người xung quanh!”

Nguyễn Hoài Phương là Hoa khôi sinh viên trường Đại học Hà Nội - Miss Glorious HANU 2024. Hoài Phương sinh năm 2005, quê Bắc Ninh và hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Truyền thông doanh nghiệp, khoa tiếng Pháp.

“Nhìn lại năm cũ, Phương thấy rằng bản thân đã có rất nhiều sự kiện đáng nhớ, nổi bật nhất là hành trình tham gia Glorious HANU 2024. Đó là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn với mình nhưng cũng có nhiều bài học và kỷ niệm rất đáng trân trọng.

Để sẵn sàng cho năm mới, mình đã tự nhủ bản thân rằng: Hãy cất đi những chuyện cũ và đón năm mới với một tinh thần nhiệt huyết, mạnh dạn, không ngại khó của tuổi trẻ. Mong cho những dự định của mình trong năm tới sẽ trở thành hiện thực, bản thân trưởng thành hơn để làm chủ được cuộc sống.

Chúc cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, du xuân an lành, ngập tràn may mắn và niềm vui!”