Hành trình từ giải Nhì Học sinh giỏi Lịch sử đến sân khấu MC của nữ sinh Báo chí

SVVN - Võ Thành Tài (sinh năm 1999) đang theo học Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Toàn cầu tại Viện Đại học Auckland – trường đại học lớn nhất New Zealand và khu vực châu Đại Dương. Anh là một trong những gương mặt xuất sắc khi liên tiếp giành học bổng chính phủ Manaaki New Zealand và Invest Your Talent in Italy. Trước đó, anh từng được vinh danh Sinh viên tiêu biểu của USSH-VNU HCM, đạt danh hiệu Bí thư Đoàn Thanh niên tiêu biểu TP. HCM và đồng sáng lập dự án môi trường, góp phần lan tỏa giá trị bền vững.