Các 'nàng Hậu' Việt mang Trung Thu hạnh phúc đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

SVVN - Vừa qua, chương trình “Trung thu hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" đã diễn ra tại TP. HCM. Hơn 500 phần quà đã được các Hoa hậu, Á hậu trao và chia sẻ cho các em.

Với mong muốn mang đến một Trung Thu ấm no, hạnh phúc cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các Hoa hậu, Á hậu đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM, Hội đồng Đội TP. HCM, và Hội đồng Đội Nhà thiếu nhi Quận 5 tổ chức chương trình “Trung Thu hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Chương trình đã mang đến những phần quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ, giúp các em có thêm niềm vui và hạnh phúc trong dịp Tết Trung Thu này.

Đồng hành cùng chương trình là sự tham gia của Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Hoàng Thanh Nga cùng dàn ‘mỹ nhân’: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Hoàng Phương, Á hậu Phương Nhi, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Trịnh Linh, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên, Á hậu Tâm Như, Á hậu Hồng Hạnh, cùng với đó là sự góp mặt của diễn viên nhí Bảo Ngọc.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố và các quận, đại diện của các đơn vị đồng hành. Và một nhân vật với vai trò đặc biệt, cô nàng MC xinh đẹp dẫn dắt xuyên suốt chương trình đêm Trung Thu này, đó chính là Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Tại đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các người đẹp cùng đại diện các đơn vị đồng hành đã trao tận tay những phần quà Trung Thu đến cho hơn 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm: học bổng, voucher học tiếng Anh, hiện kim, gạo, bánh Trung Thu, bánh kẹo và lồng đèn cùng các nhu yếu phẩm.

Để chung tay tạo ra một đêm hội trăng rằm ý nghĩa dành cho các em nhỏ, không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực, các ‘nàng Hậu’ còn có những tiết mục ca hát tươi vui. Diễn viên nhí Bảo Ngọc mở màn với tiết mục hát và sau đó thể hiện màn võ thuật mãn nhãn, khiến các em nhỏ vô cùng hào hứng.

Á hậu Ngọc Hằng cất giọng ca ngọt ngào với ca khúc dễ thương Let it go dành cho các em. Sau đó là tiết mục đồng ca của các người đẹp cùng các em nhỏ khiến cho không khí buổi lễ vô cùng tươi vui. Trong suốt chương trình, các em nhỏ không ngừng hò reo và thích thú trước các tiết mục của chương trình. Các em còn vui mừng hơn nữa khi nhận được những món quà ý nghĩa.

Đêm hội Trung Thu là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự quan tâm cũng như tạo niềm vui cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà ý nghĩa và ấm áp mà các ‘nàng Hậu’ Việt dành tặng cho trẻ em nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đồng thời là mong muốn lan tỏa những việc làm nhân văn đến với cộng đồng nhiều hơn để ngày càng nhiều trẻ em, nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ.